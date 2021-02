Las consecuencias que prevén alumnos y docentes de la UAEM tras la huelga

Cuernavaca, Morelos.- La huelga por falta de pago a sus trabajadores que estallará el próximo seis de septiembre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mantiene en alerta a estudiantes y profesores.

Los sindicatos administrativo y académico de la Máxima Casa de Estudios de Morelos, anunciaron que este viernes acudirán a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para emplazar a huelga, la cual estallará la primera semana de septiembre pues el presupuesto para el pago de salarios se agosto cuatro meses antes de que concluya el año.

“Es una situación lamentable porque no solo a nosotros como estudiantes nos afecta, sino también a las familias de los estudiantes que están aquí, de los maestros, de los trabajadores, se ponen en riesgo muchos factores, está la pérdida del semestre”, dijo Juan Jesús Ramírez Bautista, consejero técnico de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

La semana pasada se anunció que en el presupuesto 2018 están etiquetados 3 mil 500 millones de pesos para el apoyo financiero de 10 universidades del país que al igual que la UAEM entraron en insolvencia presupuestaria.

Sin embargo, ese recurso no ha sido liberado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, por lo en el caso de la UAEM la crisis alcanzará su clímax el 6 de septiembre.

Los alumnos de la Universidad esperan que la huelga no estalle pues se truncarían sus estudios.

Marcos Sánchez, alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales recuerda que desde su ingreso en 2014 a esta casa de estudios, el tema de la crisis financiera ha sido una constante, por lo que pide a las autoridades que este problema sea resuelto de fondo.

Los maestros de la UAEM también están preocupados por la incertidumbre provocada por la crisis financiera.

Marcela González Duarte, politóloga, doctora en Derecho e integrante de la planta docente de la UAEM, analiza este problema desde tres enfoques, entre ellos el laboral y el social.

Marcela González Duarte, docente de la Universidad (foto: especial)

“Desde los tres puntos de vista las consecuencias que puede tener que la Universidad no tenga presupuesto y que a partir de que la próxima catorcena ya no se cubran los salarios de los empleados académicos, de los profesores, pues es terrible, es terrible en principio para los propios trabajadores, los maestros son trabajadores, como cualquier otro trabajador y, bueno, si no fuera suficiente lo bajo que son los salarios para los profesores en este País, si además de eso se nos deja de pagar, pues la verdad es que la situación es una franca violación a los derechos más básicos de cualquier trabajador. Desde esa perspectiva es insostenible que pueda suceder algo así.

“Desde el segundo punto de vista, que es el que más lacera a la sociedad como conjunto, pues tiene que ver con el derecho de los estudiantes a recibir sus clases y si una universidad no tiene maestros porque a los maestros no se les puede pagar, pues entonces no va a haber clases, ni siquiera vamos a hablar aquí del derecho de huelga que en un momento dado los trabajadores académicos tienen para exigir el pago de esos honorarios, sino simplemente, vamos, si no hay profesores, pues entonces no hay clases y si no hay clases el derecho a la educación superior de los alumnos que ya están matriculados e inscritos en la universidad pues también se viola”, dijo.

El tercer punto de análisis, agregó, es el político que tiene que ver con la actitud protagónica de quien debe apoyar económicamente a la UAEM.

Hasta el momento, el gobierno de Graco Ramírez no ha dado ninguna postura sobre el tema. Sin embargo, en mayo de este año prometió el rescate de la máxima casa de estudios, “mi compromiso es dejar la sustentabilidad financiera de la UAEM, para que, de aquí a diciembre de este año, ningún trabajador universitario se quede sin su sustento”, dijo.

