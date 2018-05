Pizarro fuera, 'Guti' adentro y estallan los memes de la convocatoria del 'Tri' para el Mundial

DANIELA MUÑOZ 14/05/2018 11:29 a.m.

Luego de que Juan Carlos Osorio presentara la convocatoria con la lista preliminar para los jugadores que asistirán al Mundial Rusia 2018, usuarios en redes sociales, desataron los memes.

EN VIVO: La convocatoria de Juan Carlos Osorio para el Mundial Rusia 2018

Aunque sin muchas sorpresas, solo la convocatoria del jugador del jugador de Pachuca, Erick Gutiérrez, y la NO convocatoria del jugador de Chivas, Rodolfo Pizarro, los memes no se hicieron esperar.

???? ?? Juan Carlos Osorio da a conocer la lista previa de 28 jugadores para representar a @miseleccionmx en #Rusia2018 y dice: "Tranquilo reportero, no te pases de listo conmigo." pic.twitter.com/FFui7AA012

Una falta de respeto que Juan Carlos Osorio no convoque al mejor jugador hoy por hoy de México. No, no habló de Pizarro, habló de Carlos "El Gullit" Peña.