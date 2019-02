Fans estallan contra Roger Waters por convocar a una marcha en apoyo a Nicolás Maduro

REDACCIÓN 05/02/2019 02:13 p.m.

El músico británico y fundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, generó controversia tras publicar en Twitter un mensaje donde arremete contra las supuestas intenciones del gobierno estadunidense para intervenir en Venezuela y de paso, apoyó a Nicolás Maduro, convocando a una marcha. Los fans del británico estallaron y criticaron su postura.

De acuerdo con Infobae, este fue el polémico mensaje de Waters: "Detengan la última locura del gobierno estadounidense, dejen en paz al pueblo venezolano, ellos tienen una verdadera democracia. Detengan sus intentos por destruirla sólo para que el 1% pueda extraer su petróleo", además su mensaje iba acompañado con los hashtags #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA, #NICOLASMADURO Y #VENEZUELA.

A note from Roger:



THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.



US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV — Roger Waters (@rogerwaters) 3 de febrero de 2019

En la misma publicación Roger Waters convocó a la población a unirse a una manifestación este 4 de febrero para protestar por la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela.

La marcha se llevaría a cabo frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, alrededor de las 15:00 horas.

El mensaje, publicado el 3 de febrero, se viralizó rápidamente. Hasta el momento lleva más de 9 mil retuits y 16 mil "Me gusta". Miles de personas han comentado la publicación, muchos de ellos criticando su postura. Cientos de venezolanos se han expresado en contra del vocalista, le han escrito mensajes insultantes y de desilusión.

ESTALLAN CONTRA ROGER WATERS Y OCUPAN ESTROFAS DE SUS CANCIONES PARA DERRIBAR SUS COMENTARIOS

Uno de los comentarios decía: "Estoy llorando. Mi ídolo musical más grande acaba de defender al gobierno que arruinó a mi país y a mi familia, que me obligó a huir para aspirar a una calidad de vida decente. Roger, no tienes idea de lo que está sucediendo en Venezuela, no conoces nuestras leyes".

En otro mensaje, un usuario escribió que "este tipo de personas son asquerosas, aquí en Brasil estamos recibiendo a cientos de personas hambrientas de Venezuela, la milicia de Maduro está matando/asesinando a las personas, luego este cantante viene a escribir esta mierda. Venezuela debe estar libre de socialismo".

When you parrot Venezuelan regime propaganda, you become an ally of Venezuela's dictatorship.



That's true whether or not that's what you intend to do.



It's true whether or not you realize it's what you're doing. — Caracas Chronicles (@CaracasChron) 4 de febrero de 2019

En un comentario más, que jugó con la letra del célebre tema de Pink Floyd "Wish You Were Here" (Cómo desearía que estuvieras aquí), se podía leer "Cómo desearía que estuvieras aquí en Venezuela, comiendo una vez al día, asustado de contraer una simple infección o sintiéndote paranoico de ser asesinado por el gobierno que estás defendiendo. Pero veo que solo eres un alma perdida que nada en una burbuja del primer mundo, tuit tras tuit".

Otro se refirió a la canción "Another brick in the wall" (Otro ladrillo en el muro). "No ayudes a poner otro ladrillo en el muro de la dictadura. Estamos luchando para ser libres. ¡Estamos derribando el muro!".

That's not a concert, Roger. That's opposition demonstrations this week, without Photoshop.



The vast majority of Venezuelans just want their Constitution to be respected, and free and fair elections to be held. Nothing else.



Be more respectful and at least inform yourself. pic.twitter.com/LW6e6E8gMb — Raul S. Urribarri (@rasurri) 4 de febrero de 2019

Uno más subió la foto de una de las recientes manifestaciones contra el régimen e instó al músico a informarse mejor sobre la situación del país caribeño. "Este no es un recital, Roger. Es una manifestación opositora de esta semana, sin Photoshop. La gran mayoría de los venezolanos simplemente quieren que su Constitución sea respetada, y elecciones libres y justas. Nada más. Sé más respetuoso y por lo menos infórmate".

"El único 1% aquí es el 1% de inteligencia que usted tiene. Detenga su discurso y véalo usted mismo, vaya a Venezuela y vea lo que está sucediendo allí. Es fácil amar el comunismo con los bolsillos llenos de dinero", le reprochó otro.

Roger saiu do Pink Floyd depois do Final Cut. Há quase 40 anos... O passado dele o condena em.partes por suas letras tendenciosas à esquerda, porém, pertinentes. A opinião política dele nos últimos anos tem piorado, o colocando já na classificação de senil... — Humberto CRezende (@Humbertocrz) 4 de febrero de 2019

El cantante no ha contestado ninguno de los mensajes.

Roger Waters publicó su controvertido mensaje un día después de que el presidente de Estados Unidos dijera en entrevista para la cadena CBS que enviar militares a Venezuela es "una opción", y que hubiera rechazado una solicitud para reunirse con Nicolás Maduro.

"Ciertamente, es algo que está en... es una opción", dijo Trump en el programa Face the Nation. Sus declaraciones llegaron un día después de que se dieran masivas manifestaciones opositoras en el país latinoamericano. Juan Guaidó, presidente interino, cerró los actos anunciando el acopio de ayuda humanitaria y promoviendo seguir "en las calles" hasta lograr la transición de poder.

Paralelamente, Maduro reunió a sus seguidores para conmemorar los 20 años del inicio del chavismo e incluso anunció la incorporación de la Milicia Nacional Bolivariana al ejército, en una escalada de tensiones basada en el miedo a que se desate una guerra civil.

