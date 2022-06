Zuzuki cumple dos meses desaparecida; fiscalía dice que se fue por su voluntad

CHILPANCINGO.- Zuzuki Judith Blanco Guzmán desapareció el 29 de abril en Chilpancingo. La fiscalía de Guerrero sostiene como principal línea de investigación que la joven de 19 años se fue voluntariamente de su casa y se encuentra en Morelos o en la región de Tierra Caliente.

Yolanda Guzmán Encarnación denunció que la fiscalía estatal no le ha informado los resultados de la investigación y que, incluso, un mes después de la desaparición emitió la ficha del protocolo Alba con los datos de la joven.

Yolanda Guzmán, indígena me´ phaa originaria de Malinaltepec, junto con familiares y compañeros de trabajo bloquearon el carril sur norte de la avenida René Juárez Cisneros, frente a la Fiscalía, para exigir la búsqueda y la presentación de Zuzuki Judith.

Los manifestantes fueron atendidos una hora después, por el vice fiscal de Investigación, Ramón Celaya Gamboa, y la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán, quienes les dieron a conocer los avances de la carpeta de investigación.

LA DESAPARICIÓN

Yolanda Guzmán informó que el 29 de abril fue con su hija Zuzuki Judith al ex Palacio de Gobierno a entregar unos documentos al Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP) para su ingreso, de donde salieron a las tres de la tarde. De ahí su hija se fue a una reunión de un grupo del Cuarto y Quinto Paso (de rehabilitación), pero a las seis y media de la tarde le avisaron que no llegó.

Contó que el fiscal de Desaparición de Personas, Víctor Parra, le dijo que hay un video en el que se ve a su hija a las 6:40 de la tarde de ese mismo 29 de abril cerca de las oficinas del PRI estatal.



El funcionario le detalló que Zuzuki Judith "se ve que anda muy desesperada", pero agregó que ya no le informaron más, "no me dijeron qué fue lo que pasó, nada, no tengo ninguna respuesta", se quejó.

Esa tarde, Zuzuki Judith, estudiante de la Escuela Preparatoria abierta de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), asistiría a su grupo de rehabilitación, como lo hacía todas las tardes, ubicado en la colonia Las Torres atrás del Palacio de Gobierno, a unos 500 metros de donde fue vista por última vez a las 6:40 de la tarde, pero según su madre, no llegó.

La madre de la joven presentó la denuncia por la desaparición de su hija el 4 de mayo, pero desde entonces la única información que le han dado es que la vieron por última vez a las 6:40 de la tarde del 29 de abril cerca de las oficinas del PRI.

Denunció que un funcionario de la fiscalía la amenazó que se iba a investigar si su hija se había ido o estaba con alguien por su propia voluntad y que, si era así, la encarcelarían a ella (a la madre de la desaparecida).

