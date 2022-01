Zihuaquio: de mezcaleros a desplazados por el CJNG en Guerrero

CHILPANCINGO.- Desde el 26 de enero de 2020, unas 300 personas, entre mujeres, menores y adultos mayores, salieron de Zihuaquio, su pueblo natal, porque unos 150 integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sitiaron la comunidad, famosa a nivel nacional por la producción de mezcal.

Ahora, todos viven en Vallecitos de Zaragoza, un pueblo del municipio de Zihuatanejo. Hasta ahí fueron obligados a desplazarse.

Una de las mujeres desplazadas suplica, "póngale (a la nota periodística) por favor que ya sufrimos mucho, ya queremos regresar a nuestra casa".

La historia se repite, esta mañana pobladores de la comunidad de Zihuáquio, en Coyuca de Catalán, en #Guerrero abandonaron sus viviendas ante la irrupción de cerca de 200 hombres armados... tuvieron que ser escoltados por la #GuardiaNacional #AzucenaxMilenio pic.twitter.com/9vkgHH9dpU — Azucena Uresti (@azucenau) January 30, 2020

El 15 de diciembre pasado, según una nota de Amapola Periodismo, los habitantes de Zihuaquio refugiados en Vallecitos vivieron emociones opuestas, pues un grupo de periodistas intentó llegar a Zihuaquio. Sin embargo, a unos tres kilómetros de Zihuaquio regresaron sin buenas noticias. Las condiciones del camino hicieron que la camioneta se atascara y las maniobras para sacarla duraron alrededor de tres horas. La seguridad también fue determinante. Si se continuaba se llegaría de noche. Era peligroso.

AQUEL DÍA

Una niña de unos siete años abrió la puerta. Cuando pisó fuera de la casa. Una lluvia de balas pasó cerca. La mamá y el papá de la niña escucharon un tronido y el sonido de las balas estrellándose en la tierra.

Le gritaron a su hija que se metiera a la casa. Quisieron salir también para cargar a la hija y meterla, pero otra lluvia de disparos los mantuvo dentro. La niña aterrorizada volvió a su casa. Ninguna bala la había lastimado.

COMITECO, SISAL, SOTOL, BACANORA, RAICILLA, TUXCA, ZIKUA, ZIHUAQUIO,, PULQUE... POSH, CHICHA, TABERNA, MISTELA, Y MÁS TODO DE MÉXICO pic.twitter.com/pKZenCc8Vk — ??é?????? ?????????? (@JCsarCN) October 18, 2020

Al mismo tiempo, varias casas sufrieron lo mismo. Los habitantes supieron de inmediato que se trataba de un ataque. Tenían días temiendo esa incursión del grupo criminal CJNG.

"Así se presentaron con nosotros. Nos dijeron nosotros somos del Cartel Jalisco Nueva Generación y queremos que se nos sumen", cuenta uno de los pobladores desplazados.

Querían que los hombres hiciéramos lo que ellos hacían y pues no, en la comunidad lo platicamos y nadie quiso que le entráramos

Esa primera plática ocurrió más o menos a mitad del 2018.

En #Zihuaquio, Coyuca de Catalán, #Guerrero no hay condiciones para el regreso de más de 300 personas desplazadas, 100 de ellos niños. Dos años sin poder regresar a su hogar. pic.twitter.com/QKKrp61dxB — Juan Manuel Molina (@juanmolinamer) December 17, 2021

El poblador se sincera. Antes de que aparecieran los del CJNG, hombres de otro grupo llegaron a la comunidad a pedir lo mismo, estos eran de la Familia Michoacana (FM).

Tampoco nos sumamos a ellos. No necesitamos andar en eso, los de Zihuaquio tenemos nuestro mezcal y nuestras vaquitas para vivir. Pero teníamos que salir de nuestro pueblo y necesitábamos hacerlo con seguridad, así que platicamos con ellos. Les dijimos que no y nos respetaron

Zihuaquio pertenece a Coyuca de Catalán, municipio de la región Tierra Caliente. Es una de las comunidades serranas del llamado Filo Mayor que colindan con Zihuatanejo, municipio de la Costa Grande.

Desde aproximadamente 2010, en ambas regiones, los grupos criminales CJNG y la FM, con la colusión de grupos económicos y políticos regionales, se disputan el control de estos pueblos, la mayoría dedicados a la producción de Amapola.

ZONA DE GUERRA #GUERRERO #MICHOACAN 2#CoyucaDeCatalan "CJNG" Exhibe C/Videos y Fotos CORRUPCIÓN DE POLICÍA ESTATAL Y @SEDENAmx C/"LFM"



2019 Fueron Detenidos El Comisario de #Zihuaquio Escoltado Por Estatales y Soldados C/Provisiones, Cartuchos y Aditamentos de Visión Nocturna pic.twitter.com/XjO1KJioqE — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) April 15, 2020

Desde hace años, en Zihuaquio se generó otra forma de vida con la producción de mezcal. La bebida de este pueblo goza de fama nacional. Un litro de mezcal de Zihuaquio se cotiza entre 500 y 700 pesos.

En Zihuaquio tenían una producción anual de hasta 100 mil litros, dicen. Suficiente para vivir bien y además daban empleo a la gente de las comunidades cercanas.

"La amapola a nosotros no nos interesa, no necesitamos dedicarnos a eso, vivimos en la sierra y habrá quienes siembren algunas plantitas, pero no para vivir de eso", dice otro de los desplazados.

El sitio a Zihuaquio, en enero del 2020, duró dos días. Los habitantes pidieron auxilio a las fuerzas policíacas para salir de ahí. Una de las balas que tiraban cuando la gente salía de sus casas mató a un anciano de 90 años, dicen.

Cuando llegó la ayuda, los habitantes tomaron lo que pudieron y se salieron. Tienen un video sobre su desplazamiento. En la cinta se observa a dos patrullas de policías estatales y atrás varias camionetas cargadas de cosas y más atrás varios de los pobladores, hombres y mujeres, huyendo en cuatrimotos. En la sierra, las cuatrimotos son los vehículos idóneos para desplazarse. Las brechas, además de estar en mal estado, son estrechas y con barrancas profundas.

Días después, recibieron la noticia de que los integrantes del CJNG quemaron sus casas y las fábricas de mezcal. Ningún medio de comunicación tiene imágenes al respecto. Nadie ha entrado.

Este 26 de enero se cumplirán dos años de los hechos y del desplazamiento. Si no logran regresar será el tercer año consecutivo sin producción de mezcal.

Aquí no hay trabajo, no hay forma de vivir. Pedimos ayuda al gobierno que nos de seguridad para regresar", dice una de las mujeres desplazadas













