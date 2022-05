Zelina está acusada de homicidio; su hija está con su suegro, su violador

Me pegaban, me decían muchas cosas. Mi esposo me trataba mal, mi suegra también y mi suegro me violaba. Los primeros días Rodrigo me trataba bien, pero empezó a cambiar al poco tiempo. Me maltrataba mucho, me decía de insultos, que no sirvo para nada y que soy una idiota, me pegaba por culpa de mi suegro", relata Zelina