Zarazúa se destapa como precandidato al gobierno de NL por Morena

MONTERREY.- Rafael Zarazúa Olvera se destapa como precandidato a la gubernatura de Nuevo León, por Morena y pide a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales definir si quiere participar en el proceso.

El precandidato dice estar a favor de que, de una encuesta o consulta ciudadana y a la militancia, salga el o la elegida. Esta intención se suma a la de la también expriísta, Flores Carrales, a quien Zarazúa le pide definirse si quiere participar en el proceso.

Zarazúa Olvera, abogado y empresario, fue titular de Servicios Primarios en la alcaldía de Monterrey y, luego secretario de Organización del PRI en el estado. En 2016 aspiraba a convertirse en presidente del PRI de Nuevo León, pero en octubre de 2017 se unió a Morena.

Sus allegados han corrido la voz de que es un operador electoral, mientras sus opositores aún dentro de Morena cuestionan esa autoproclamación.

"En días pasados, en una reflexión profunda con mi familia, con mis amigos, tomamos la decisión de ir juntos por Nuevo León. Estoy solicitando con el debido respeto al Comité Ejecutivo Nacional de Morena la posibilidad de participar en la elección a la candidatura de Nuevo León", dijo el también hijo del ex Procurador de Justicia y actual dirigente de Unidad Revolucionaria del PRI neolonés.

Luego, el empresario Zarazúa Olvera pidió un proceso abierto en donde se pueda participar.

Y opinó sobre Clara Luz Flores, Alcaldesa de Escobedo, que en febrero renunció al PRI y que gobierna esa localidad metropolitana por tercera ocasión.

"Como Alcaldesa merece todo mi respeto, he visto que no ha tomado una definición y sigue en un espacio de tiempo en donde tendrá que definir si quiere participar por Morena o por otro instituto político".

Horas después del autodestape de Zarazúa, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores a través de un video en Facebook admitió que analiza opciones sin intereses ocultos o bajo el control de los mismos de siempre, pero nunca indica el partido por el que iría.

Explica que quiere para Nuevo León un Gobierno enfocado en un desarrollo sostenible, económico, social, ambiental y humano.

"Sí estoy dispuesta a ir por una nueva era de prosperidad y esperanza para Nuevo León. Lo haré conservando mi condición ciudadana libre y sin ataduras a los grupos de interés".

"Las opciones que analizo son opciones abiertas, transparentes, comprometidas con la gente, sin intereses ocultos o en donde los mismos de siempre tengan el control".

Alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales. Foto Facebook

La diputada federal Tatiana Clouthier a finales de octubre se descartó como posible candidata.

"Creo que los momentos míos, o los momentos de Tatiana, son de quedarse trabajando en el esquema nacional. El esquema estatal me parece que no es un esquema donde aporte más, tengo que quedarme a trabajar en el esquema nacional, es donde le aporto más al país, es donde le aporto más a Nuevo León, y me quedo trabajando en el esquema nacional", dijo en entrevista en la Ciudad de México.