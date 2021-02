Yunes suma nueva contradicción en tema de megafosa de Arbolillo

Xalapa, Ver.- El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien calificó como “una mentira total” que el reciente hallazgo de 178 cráneos se haya registrado en Arbolillo, Veracruz, esta vez reconoció que se trata de la misma zona, aunque, dijo, no es la misma fosa trabajada en marzo de 2017.

Cuestionado sobre ese tema al término de la reunión 88 del Grupo de Coordinación Veracruz, el mandatario dijo que no hubo ningún error al decir que el nuevo cementerio clandestino no se trataba de la fosa de Arbolillo, porque “es una fosa distinta; puede estar en la misma zona, pero no es la misma”.

El macabro hallazgo en la fosa de Veracruz: ropita de bebé y niños

El 06 de septiembre de 2018, el fiscal general, Jorge Winckler, anunció el descubrimiento 32 fosas con –hasta entonces- 166 cráneos, que calificó como “un logro” de la institución que encabeza, apoyado de tecnología de punta que facilitó el gobierno de Yunes. El funcionario no dio la ubicación de ese cementerio clandestino, ni explicó por qué las familias fueron excluidas de la búsqueda.

La fundadora del colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, advirtió que ese predio ya había sido investigado por la Fiscalía veracruzana en marzo de 2017, tras la desaparición de tres elementos de la Secretaría de Marina, en el puerto de Veracruz, el 01 de febrero de ese año.

La declaración de la activista enardeció al mandatario estatal, y el 11 de septiembre la calificó como mentirosa. “Es una mentira total de la señora que el hallazgo sea en Arbolillo, forma parte de todo este discurso de mentiras que constantemente trae y da a conocer para sentirse importante, ella opina una cosa y dice hasta los nombres de quienes están ahí prácticamente”, dijo Yunes Linares.

Los días 17 y 18 de septiembre, colectivos de familiares de desaparecidos acudieron a la comunidad de Arbolillo, e ingresaron a supervisar los trabajos de la Fiscal General del Estado (FGE). Allí confirmaron que se trataba del mismo predio que ya había sido descubierto en marzo de 2017, y que ellas habían solicitado a la autoridad volver a investigarlo, debido a la posibilidad de encontrar más restos humanos.

“Es el mismo lugar de hace un año. Aquí no hay logro de Fiscalía. Nomás rascaron donde les dijimos. A 150 metros nosotros marcamos con estacas ocho puntos, donde la tierra estaba removida y había envases que no eran propios del lugar. Era obvio que aquí había más de 49 cuerpos”, declaró uno de los familiares a LA SILLA ROTA.

Aunque Yunes Linares manifestó este 23 de septiembre que el reciente hallazgo se registró en la comunidad de Arbolillo, pero no así en la misma fosa, los trabajos de marzo de 2017 concluyeron en la ubicación de ocho fosas y 47 cráneos. Ese decir, ocho fosas y no una, en la misma zona que advirtieron los familiares de desaparecidos.

mvf