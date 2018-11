Yunes simuló decomisos a Duarte por 112 mdp

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 26/11/2018 08:43 p.m.

XALAPA, Ver. – Un complejo de oficinas y una residencia en The Woodlands, Texas; así como cuatro departamentos en Boca del Río son los bienes que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares simuló haber recuperado de la administración de Javier Duarte. Las propiedades ascienden a los 112 millones de pesos.

LA SILLA ROTA cotejó esta información en la página que el Gobierno de Veracruz habilitó en 2017: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/bienesrecuperados/. Sobre las propiedades que en su momento fueron presumidas en redes sociales y ruedas de prensa por el mandatario, no hay escrituras reflejadas en dicho sitio de internet.

Asimismo, este medio buscó una entrevista con el mandatario veracruzano para obtener su postura sobre este hecho, a través del titular de Coordinación de Comunicación Social, Elías Assad Danini. Pero hasta antes de la publicación de este reportaje no hubo respuesta favorable.

El primer anuncio fue hecho el 11 de abril de 2018, sobre la recuperación de cuatro departamentos con un valor aproximado en los 40 millones de pesos. Las propiedades están ubicadas en el edificio Pelícanos, en el bulevar Manuel Ávila Camacho, del municipio de Boca del Río, Veracruz.

Los inmuebles fueron entregados por la Procuraduría General de la República (PGR) al gobierno del Estado, y de acuerdo con el mandatario veracruzano pertenecieron al exgobernador Javier Duarte y a la familia de su esposa, Karime Macías Tubilla.

En ese momento solo tres departamentos fueron anunciados como recuperados. El 28 de junio de 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró una cuarta propiedad en el mismo edificio, el número 9-A del noveno piso, que supuestamente fue habitado por el exgobernador Javier Duarte.

De acuerdo con la información rendida por Yunes Linares, el valor estimado de cada propiedad es de 10 millones de pesos, dos de ellos ubicados en el piso seis (6-A y 6-B), que fueron remodelados de manera integral, pues se construyó una cava para conservar 500 botellas de vino y una sala de cine.

"De acuerdo a las primeras estimaciones, sólo la construcción de esta cava -que aparece aquí en la foto- tuvo un costo aproximado de 12 millones de pesos; sólo la cava, sin contar los vinos.

"Igualmente, en los departamentos que eran propiedad de Duarte y su familia, se construyó una sala de cine y algunas otras instalaciones que indican que en el interior del piso 6 se invirtieron 20 o más millones de pesos sólo en instalaciones adicionales, como la cava a la que me he referido, la sala de cine y algunas otras instalaciones de lujo", señaló Yunes Linares. Sobre estos decomisos, no hay registro alguno en la página estatal que acredite al gobierno del Estado como propietario.

RESIDENCIAS Y OFICINAS EN THE WOODLANDS, MÁS MENTIRAS SOBRE DECOMISOS

El segundo paquete de propiedades –de los cuales tampoco hay escrituras disponibles- se anunció el pasado 21 de junio, cuando Yunes Linares viajó a los Estados Unidos junto con el secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán para presumir la recuperación de una residencia y un complejo de oficinas en el condado The Woodlands, Texas, con valor cercano a los 40 millones de pesos.

Los bienes, anunció Yunes en una transmisión en Facebook, fueron adquiridos con recursos públicos desviados por el exgobernador Javier Duarte y algunos de sus colaboradores cercanos, sin que especificara el nombre del o los propietarios.

La primera propiedad que mostró el titular del ejecutivo fue una casa de dos plantas, con cinco recámaras, una sala de cine con capacidad para seis personas ubicada en la calle Shimmering Aspen, número 23.

"Esta casa que hoy recuperamos, y que aquí tengo el título de propiedad ya, puede valer más de un millón de dólares. La vamos a vender y la vamos a destinar a obras de salud, muy probablemente a terminar el Hospital de Nautla, el Hospital de Perote, o a construir una clínica que se requiere en la zona más popular de la ciudad de Veracruz", dijo el gobernador jarocho.

El otro inmueble anunciado por Yunes fue un piso completo de oficinas en la plaza comercial Kuykendahl Place, también en Woodlands.

"Es todo un piso: siete despachos, dos salas de juntas, una cocineta y baño. Este es un despacho que tiene un valor aproximado de 700 a 800 mil dólares y, desde aquí, pensaban manejar sus negocios", detalló.

Ese mismo día, Imagen Noticias informó durante el programa del periodista Ciro Gómez Leyva, que, contrario a lo referido por Yunes, los bienes no habían sido recuperados por el gobierno estatal. Además, expuso el comunicador, que su precio no superaba el millón de dólares ni es uno de los 20 más caros en la ciudad de Houston.

Sobre la casa de la calle Shimmering Aspen se conoció que en realidad pertenece a Sofía Lizbeth Mendoza Hernández, ex esposa de Arturo "N", exsecretario de Seguridad Pública, preso por delitos de corrupción y desaparición forzada de personas. Sobre esos bienes recuperados, tampoco hay información disponible en la página del gobierno estatal.

YUNES TAMBIÉN HABRÍA SIMULADO RECUPERACIÓN DE CASAS A XÓCHITL TRESS

En la página http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/bienesrecuperados/ se muestra información sobre dos casas edificadas en lotes del fraccionamiento Costa de Oro, las cuales habrían sido entregadas por Javier Duarte a Xóchitl Tress Jiménez, extitular del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz.

Tress Jiménez fue detenida el 1 de agosto de 2017 en el estado de Jalisco y posteriormente trasladada a Veracruz. Tras pasar solamente cuatro días en prisión obtuvo su libertad mediante un juicio abreviado al declararse culpable del delito de enriquecimiento ilícito.

El juez de juicio dictó tres años de prisión a Tress, pero obtuvo su libertad mediante el decomiso de dos propiedades ubicadas en el fraccionamiento Costa de Oro y el pago de una multa pecuniaria de 40 mil pesos. Como parte de un acuerdo, la Fiscalía de Veracruz concedió a la exfuncionaria –relacionada con Duarte como su pareja sentimental- que se quedara con una de las tres viviendas ubicadas en la zona residencial de la costa jarocha.

Sin embargo, en la información pública en la página del gobierno estatal, se muestra que los bienes identificados como Casa en los lotes A y B, en dicho fraccionamiento, aún permanecen "pendiente de escrituración" y en "diligencia de entrega de inmueble".

A más de un año de que la exfuncionaria accediera a devolver dos inmuebles al gobierno estatal, esto no ha sido confirmado como recuperado en la página del gobierno de Veracruz. Ello pese a que según un notario público de la entidad refiriera a LA SILLA ROTA que dicha diligencia no debió de durar más de 30 días.

Los únicos bienes que aparecen en estatus de escriturados en favor del gobierno estatal son: Rancho en Las Mesas, Valle de Bravo (Edo. Méx.); El Faunito, Fortín de las Flores; Casa de Tlacotalpan; Departamento en Marina Tajín, Alvarado; Local Comercial Torre Ánimas, Xalapa; 4 lotes de terreno en Punta Tiburón, Alvarado; 4 lotes de terreno rústico Pastoresa, Xalapa; Lote en Corral Falso, Emiliano Zapata; 5 lotes denominados Modelo y Las Lágrimas, Xalapa; Lote en los Tabachines, Emiliano Zapata; Rancho La Cartuja; Torre Alfa y Lote de Terreno en Animas, Xalapa.

SIN PISTAS SOBRE BIENES EN MIAMI, BILBAO Y MADRID DE JAVIER DUARTE

Otro anunció que a 5 días del final de la administración Yunista no ha tocado tierra, fue el que hizo Miguel Ángel Yunes sobre la recuperación de una residencia en Miami, Estados Unidos, valuada en más de 10 millones de dólares, así como un hotel en Bilbao y un departamento en Madrid, España.

"Estamos agregando recientemente otro bien, es una casa en la calle Canoa Drive en Miami. Se estima que (Duarte) la compró en 10 millones de dólares y pudo haber gastado dos o tres millones de dólares, tan solo en decoración", dijo el mandatario el 11 de mayo de 2018.

Sobre el hotel en Bilbao, el mandatario estatal explicó que el bien habría sido comprado a nombre de un hermano de Duarte. Agregó que se indagaba en la adquisición de un departamento en Madrid, el cual tendría un valor estimado de cinco millones de euros, es decir, casi 107 millones de pesos.

