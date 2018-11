Yunes omite confusión por "El Richy"; Cuitláhuac lo llama mentiroso

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 22/11/2018 03:14 p.m.

Xalapa, Ver. – Sin referirse al presunto asesino de la estudiante Valeria Cruz Medel como "El Richy" el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes reiteró que el cuerpo del responsable de ese crimen fue hallado desde el 08 de noviembre al interior de una camioneta donde fue acribillado.

Ese 21 de noviembre, LA SILLA ROTA informó sobre el descubrimiento de un cadáver en la comunidad de El Infiernillo, Maltrata, a quien su madre identificó por brackets y tatuajes como Ricardo Castillo López, alias "El Richy", la misma persona a quien Yunes dio por muerto en un atentado en Camerino Z. Mendoza.

"El Richy", fue mencionado por el titular del ejecutivo el 08 de noviembre como autor material del crimen de Valeria Cruz, quien, según información de la Fiscalía jarocha, fue confundida con una mujer ligada al Cartel de Los Zetas y acribillada en un gimnasio del municipio de Camerino Z. Mendoza.

Sin embargo, fuentes ministeriales confirmaron a LA SILLA ROTA que el cuerpo de El Richy no correspondía al cadáver acribillado, que fue localizado a unas horas del crimen de Valeria Cruz, es decir, el 08 de noviembre.

Este 22 de noviembre, Yunes Linares fue cuestionado sobre este nuevo episodio del caso Valeria Cruz, que pone en jaque la versión del Gobierno de Veracruz.

"Gobernador, solo para confirmar, ¿El Richy es el que apareció en la camioneta?", cuestionó una reportera.

"No, no, no. El que apareció en la camioneta es el asesino de la joven y puede tener uno dos o tres o más sobrenombres, El Richy, El Bird, si hay otro que le digan El Richy eso no tiene nada que ver con el tema. La persona que apareció muerta es la que asesinó.

"Yo no sé porque les duele tanto a algunas personas que hayamos resuelto un tema tan grave como el de la joven que fue asesinada en Ciudad Mendoza. El tema está 100 por ciento resuelto. La persona que la asesinó está totalmente identificada tanto por los retratos hablados como dos testigos que firman el retrato hablado, obviamente, como por la huella de sus zapatos que aparecieron en el gimnasio como en vehículo donde luego apareció muerta esta persona", respondió Yunes Linares.

El mandatario agregó que un grupo de peritos nombrados por la familia de Valeria Cruz tuvieron acceso a la carpeta de investigación de este caso "y ya quedó muy claro que se trata de la misma persona que tristemente se confundió y mató a esta joven".

Explicó que se tienen pruebas en espera de que sean aprobadas por un juez federal, que acreditarían que la persona que apareció muerta estuvo en el lugar de los hechos "No hay ninguna duda que la persona que apareció muerta más tarde. Si apareció otra persona que nadie sabe dónde apareció ni quién es, eso no tiene nada que ver con el tema", concluyó.

"La mentira de Yunes": Cuitláhuac García

Por su parte, el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez calificó el desempeño del Fiscal Jorge Winckler Ortiz como inepto y al gobernador panista, Miguel Ángel Yunes, como un mentiroso.

En su cuenta de Twitter, el morenista compartió la nota publicada por La Silla Rota/E-Consulta Veracruz donde se da a conocer se encontró el cadaver de quien sería el verdadero "Richy", quien fue identificado por su madre, debido a tatuajes.

La ineptitud de Winckler y la mentira de Yunes.



Hallan cadáver de asesino de Valeria Cruz, a quien Yunes dio por muerto hace 13 días - https://t.co/9IfgkHIrnD — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) 22 de noviembre de 2018

Cabe recordar que la madre de Valeria Cruz Medel es diputada federal por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y fue acompañada por el gobernador electo en el servicio fúnebre de su hija, la estudiante de medicina asesinada en un gimnasio el pasado 8 de noviembre a medio día.

