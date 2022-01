Yonny: crónica de una sentencia "prefabricada" en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- A pesar de que su proceso está plagado de inconsistencias, incluso desde su detención, Yonny Ronay Chacón González recibió, en septiembre pasado, una sentencia de 36 años y seis meses de prisión por dos delitos que le fabricaron en Chiapas: robo y homicidio.

Sin embargo, el próximo viernes 21 de enero el exalumno de Ingeniería Mecánica tendrá una oportunidad más para que sus abogados y él mismo argumenten su inocencia, con base en las pruebas, y que ahora, su libertad, esté en manos de una jueza, quien estará encargada del juicio oral.

(Yonny Ronay Chacón González)

CADENA DE ANOMALÍAS

El 14 de marzo del año 2019, Yonny apareció en una fotografía que circuló la Fiscalía General del Estado (FGE) acompañada con un boletín oficial: a su lado estaban también dos jóvenes y una mujer; al parecer, los mantienen en un sótano y, frente a ellos, hay una mesa de madera, un arma larga, una pistola, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo, entre otros objetos.

A todos los acusaban de robo con violencia de alrededor de 200 mil pesos y del homicidio de Pablo Manga Maza supuestamente registrado el día 12 de ese mismo mes y año, en la colonia Cristóbal Obregón, municipio de Villaflores, en la región Frailesca de la entidad chiapaneca. Todo ello en detrimento de la empresa "Granaderos de la Fraylesca".

Sin embargo, y tras ser torturado (lo golpearon y le pusieron una bolsa en la cabeza con chile), Yonny obtuvo su libertad el día 15, pues la autoridad, de acuerdo con el expediente de la carpeta de investigación 0048-101-2301-2019, argumentó que lo único que le hallaron al joven fue una navaja multiusos. Es decir, no había más elementos para mantenerlo encerrado.

La pesadilla no quedó ahí: tras quedar libre y reencontrarse con sus familiares, en ese mismo momento lo reaprehendieron porque esta vez lo acusaban de otro delito. Como en la primera ocasión, los policías también lo sometieron y golpearon.

En entrevista con La Silla Rota, Jorge Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), cuestionó este hecho: "¿Entonces por qué lo exhibieron con armas? ¿De quién o quiénes eran esas armas?".

(Jorge Gómez, abogado del Frayba)

Rosa González, por su parte, recordó que a los pocos días vio cómo su hijo presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, producto de la tortura a la que fue sometido en esa ocasión por elementos policiacos.



De hecho, en uno de los dictámenes oficiales --efectuado el 14 de marzo por la misma autoridad-- se deja en claro que él presentaba "equimiosis rojiza de un centímetro en región del labio superior"; además, el documento advertía: "presenta lesiones, mismas que, por su naturaleza, tardan en sanar en no menos de 15 días". Todo esto se constató mientras estaba detenido en la Fiscalía de Alto Impacto (FAI).

FGR EVIDENCIA "FALLAS" DE LA FGE

La situación se enrareció cuando, en abril de ese mismo año, la Fiscalía General de la República (FGR) se contactó con la familia de Yonny, con la versión de que buscaban al joven debido a una investigación federal. Sin embargo, Chacón González estaba en prisión en ese instante.

En respuesta, el "Frayba" solicitó un amparo, pero un juez se lo negó con el argumento de que ya estaba fuera de tiempo. Ante ello, los abogados de esta ONG acudieron ante la FGR para saber qué ocurría.

En respuesta, les argumentaron que Yonny aparecía como testigo de un delito de portación de arma de fuego, el cual fue cometido en un negocio de Tuxtla Gutiérrez el 24 de abril de 2019. "Pero, ¿cómo puede aparecer como testigo si estaba detenido desde marzo?", se preguntó de nueva cuenta Jorge Gómez.

Según la FGR, había dos personas detenidas por la FAI: Everson Antonio Galán Monge y Nilson Eulices, quienes en la actualidad están en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como "El Amate", municipio de Cintalapa, por el delito de robo con violencia.

No obstante, las irregularidades continúan supurando: la misma FGE elaboró un escrito en donde supuestamente Yonny aceptó que presenció ese delito; pero eso no es todo: falsificaron su firma y, para acreditar esta narrativa, las autoridades añadieron la foto de su licencia de conducir.

De nueva cuenta, Jorge Gómez evidenció que hubo una investigación "armada" en un expediente de 100 fojas. "Lo que supimos es que la misma FAI detuvo a esas personas el 23 de abril, también las torturó y las acusaron de robo con violencia", rememoró.



Everson, de hecho, fue arrestado en Tuxtla, y durante este proceso, una vez que estaba en el sótano de la FAI, le pusieron un trapo en la cara y le aventaron agua para ahogarlo, luego le dieron toques eléctricos y golpes. A Nilson le fue casi igual: lo sacaron de su casa por la fuerza, para luego maltratarlo.

Sin embargo, la misma FGE le propuso a ambos imputados su pronta libertad, siempre y cuando aceptaran un procedimiento abreviado, más el pago de una multa, "a lo que dijeron que sí, sin pensarlo dos veces"; al final, recibieron una sentencia de 4 años y 4 meses.

"Hay que tomar en cuenta que, quien sufrió violencia, pues queda afectado, y más si las mismas personas que te golpearon, te darán tu libertad, ¿no?", refirió el abogado Jorge Gómez, quien reiteró que para este "juego sucio" fue inventada una firma y carta "con el supuesto puño y letra" de Yonny.

EL ARMA DE LA DISCORDIA

Una vez que tenía a dos sentenciados, la FAI no se quedó conforme: envió el arma de fuego, misma que supuestamente habían utilizado Antonio y Everson para cometer el atraco, y se la envió a la FGR, para que esta última instancia se ocupara de ambos, pero ahora por el delito de portación de una pistola.

En las diligencias, la FGR buscó a Yonny, el "testigo", y como no lo halló, solicitó información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, la cual le advirtió que el muchacho estaba detenido en el CERSS número 8 de Villaflores, en la región Frailesca de Chiapas, desde marzo de ese año.

En su declaración, fechada erróneamente por la misma autoridad en "febrero" de 2019, Chacón González manifiesta, ante servidores públicos de la FGR, que no reconoce la supuesta carta que le leían, ni la firma que aparecía en la foja 16 del informe policial homologado, "ya que yo no la puse, ni la estampé, porque me encuentro recluido desde el 16 de marzo de 2019 en este Centro de Readaptación Social...", aceptó el joven imputado.

Entre otras cuestiones, advirtió que la licencia de conducir sí le pertenecía, pero que ésta se la quitaron los policías de la FAI durante su aprehensión el pasado 13 de marzo de 2019, mismos que ya no se la devolvieron.

No conforme, la FGR continuó con sus investigaciones, y por ello se basó de los datos que la FAI le proporcionó, y de esa manera acudir con las víctimas del robo que aparecían en el expediente. "Las buscan, les llaman por teléfono, pero esas ´víctimas´ nunca aparecieron; no las hallaron", evidenció Gómez.

Otro paso que dio esa instancia fue acudir al lugar de los hechos, el negocio donde supuestamente se cometería el robo. Para ello, le preguntó a la FAI si allí había cámaras de seguridad, y la respuesta de esta instancia fue que no.

Al llegar, los agentes de la FGR descubren que, al contrario, en el sitio sí había una cámara, pero no pudieron conseguir los videos porque ya no existían; los borraron. En las entrevistas, los mismos empleados dejan en claro que "nunca había ocurrido un robo en ese establecimiento, pues lo hubieran denunciado".

Ante este hecho, la FGR emitió un acuerdo de sobrecimiento de la causa penal 161/2019, el cual estipula: (...) en estas circunstancias, al no encontrarse debidamente corroborado que Everson Galán Monge participó en el hecho señalado como delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el Artículo 83, fracción II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sino más bien que se simularon pruebas en su contra que hacen acreditar su probable participación en el hecho señalado como delito descrito y el diverso de robo ejecutado con violencia agravado".

Prosigue: "Por ello, y bajo los principios de lealtad, objetividad y debida diligencia, se considera que de los registros que integran la carpeta de investigación, no se cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación (...)"

Lo peor de todo, advierte Jorge Gómez, es que a pesar de que la FGR le deja en claro a la FGE que mintió al inventar este hecho, ambos jóvenes fueron sentenciados.

"Pero, ¿qué hizo la FGR para que los liberaran? ¿Y Yonny qué tiene qué ver con ellos? Pues utilizaron su identificación para fabricar delitos y meter a esos dos chavos a la cárcel", comentó Gómez.

JUICIO ORAL, LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA YONNY

Tras una apelación de la parte defensora luego de la sentencia en contra de Yonny, la Sala Regional Colegiada Mixta en Chiapas advirtió que el juicio oral se repondría para este viernes 21 de enero, fecha clave.

En torno al caso, Jorge Gómez advirtió que les da un poco de incertidumbre que Yonny ya esté sentenciado, es decir que cuenta con un precedente y que eso podría ser un obstáculo para que la jueza lo declare inocente.

Sin embargo, también auguró que todo podría cambiar porque las pruebas están a su favor, debido a que solo hay una testigo, peritos que no estaban acreditados como tal, "y una muy mala investigación por parte de la Fiscalía".

Además, agregó, "vemos que el Poder Judicial ha colaborado en esta máquina de fabricar culpables, porque los jueces, al final, validan toda la investigación de la FGE... Se lo pasan por donde quieran".

El "Frayba" y los familiares de Yonny están convencidos de que hay una injusticia, y más porque en ningún momento la supuesta empresa afectada por el robo de 200 mil pesos y el homicidio de Pablo Manga se han acercado para saber del proceso de los imputados.

"En la carpeta de investigación tampoco se dice cómo murió esa persona; hay muchas inconsistencias".





