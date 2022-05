"Yo no me vendo": arman alianza contra Samuel García en el Congreso de NL

"Yo no me vendo", lucieron los diputados de Acción Nacional en una camiseta azul al acudir a la sesión del Congreso Local. (Especial)

MONTERREY.- Los partidos PAN, PRI y PT, mayoritarios en el Congreso de Nuevo León, formaron una alianza para actuar en respuesta a las iniciativas de Movimiento Ciudadano y el gobernador del estado, Samuel García.

El llamado Acuerdo de civilidad política congregará a 28 legisladores (14 panistas, 13 priistas y uno petista), equivalentes a la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la legislatura.

La semana pasada se dieron a conocer varias renuncias de legisladores y alcaldes panistas para pasar a las filas del partido naranja.

El año pasado MC obtuvo ocho escaños en las urnas, mismos que estas últimas semanas se han convertido en 11. Héctor García, dirigente de los burócratas municipales de Guadalupe, es la más reciente incorporación a la fracción de Movimiento Ciudadano, proveniente del PRI.

Morena y el Partido Verde aportan 3 votos en conjunto, para completar los 42 asientos en el Congreso local.

Los legisladores de la alianza PRI-PAN-PT señalaron que buscan que Nuevo León "cuente con un Poder Legislativo a la altura de sus ciudadanos, respondiendo al sólo interés de las y los nuevoleoneses".

El acuerdo fue suscrito por la petista Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, y los coordinadores panistas Carlos Alberto de la Fuentes Flores, y priista Heriberto Treviño Cantú, quienes manifestaron que proceden para dar a la ciudadanía "la certeza de que su voluntad será respaldada por cada uno de las diputados y diputados que forman parte de las fuerzas políticas que ellos representan".

"YO NO ME VENDO": CLAMAN DIPUTADOS

"Yo no me vendo", lucieron los diputados de Acción Nacional en una camiseta azul al acudir a la sesión del Congreso Local.

"Mis valores no tienen precio", era el mensaje al frente de la camiseta, y "yo no me vendo", por la espalda.

De esta manera siguió la confrontación con el gobernador Samuel García, que le quitó para Movimiento Ciudadano un legislador y al menos dos alcaldes, lo que ha originado que también el PRI proteste y se una al conflicto, tras que les quitaron también un diputado y ediles.

El gobernador les advirtió que seguirá llevandose diputados de otras bancadas para MC, si priistas y panistas insisten en sacar adelante reformas para quitarle facultades de investigación y para operar el SAT local.

Los diputados estuvieron además del Pleno, en la ceremonia para la firma del Convenio de Parlamento Abierto para Nuevo León, celebrada en el recinto.

El problema entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo continúa luego de que los priistas también cerraron filas en torno a su partido.

Inclusive más de 150 lideresas naturales de colonias, agrupadas en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas que encabeza Marla Treviño Cantú, también reiteraron su lealtad a su partido, y dijeron que seguirán en la militancia partidista.

Asimismo, diputados federales, locales y alcaldes se reunieron con el presidente estatal del PRI, José Luis Garza Ochoa y patentizaron la lealtad y militancia partidista.

"Aquí estamos unidos todos contentos y dando la cara a Nuevo León porque hicimos un compromiso con los ciudadanos de trabajar por un Estado moderno y progresista", afirmó Garza Ochoa.

Entre los asistentes a la reunión que se celebró en una Quinta propiedad del alcalde de Apodaca, César Garza, estuvieron presentes los alcaldes de Allende, Patricia Salazar; Aramberri, Francisca Argüello; Doctor Arroyo, Juan Vargas; Galeana, Alejandro Pedroza; Iturbide, Cristina Rodríguez; Hualahuises, José García; Montemorelos, Miguel Salazar; Santiago, David de la Peña; Doctor González, Mayra Abrego y de Apodaca, César Garza.

Así como los diputados locales, Heriberto Treviño, Jesús Aguilar y Javier Caballero, legisladores federales, Andrés Cantú y Juan Espinoza y los excaldes de Monterrey, Adrián de la Garza y de Guadalupe, Paco Cienfuegos.

