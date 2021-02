"Yo no contagié a mi esposa": marido de enfermera muerta por covid

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (La Silla Rota).- José Manuel Cruz Castellanos, actual secretario de Salud en Chiapas fue evidenciado en un posible “desliz” sobre el fallecimiento por coronavirus de una enfermera del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) de esta ciudad capital, pues argumentó que Beatriz Verdugo Robledo contrajo este mal a través de su esposo.

En entrevista telefónica con La silla Rota, Sergio Burciaga López, quien en estos momentos está en “cuarentena” obligatoria en su casa, externa la impotencia que siente por la “serie de mentiras” en cuanto al deceso de Bety ocurrido el pasado jueves, como familiares, amigos y compañeros de trabajo conocían a su cónyuge, pues afirma que ella tampoco estaba enferma de cáncer, como se ventiló en varios medios de comunicación.

Incluso, revela que ella se contagió antes de que él retornara a Chiapas, pues efectuó un viaje laboral a Tijuana, Baja California, “por eso hay que desmentir lo que dijo el funcionario, porque ni siquiera me han tomado una muestra para saber si tengo el coronavirus, pero estoy en encierro por prevención”.

Otra de las versiones que circularon fue la de un pequeño paciente que acudió al HEP y que, se dijo, contagiaría a la joven trabajadora de Salud, lo que tampoco está confirmado. De hecho, el niño supuestamente falleció de “neumonía atípica”, pero tampoco le hicieron la prueba para saber si se trataba del covid-19.

Cuando Sergio regresaba de Tijuana, recibió una llamada de Bety, quien le comentó que sufría algunos síntomas, como la pérdida del olfato y del gusto, no obstante, no le tomaron tanta importancia. “Le dije que quizá le daría una gripa”, admite.

Incluso, les generó confusión porque la enfermera presentó una leve tos pero con flemas, cuando se supone que un infectado de coronavirus tiene tos pero seca, “pero un día me dice que tosió con sangre, y eso nos alarmó”.

El contagio pudo ser en su casa, dice Salud

El jueves pasado, el secretario de Salud, durante su conferencia de prensa de casi 38 minutos, afirmó lo siguiente: “Hay toda una investigación de este caso, y la fuente de contagio está considerada, en posibilidades, no podemos nosotros confirmar y dar por hecho, más que por la investigación epidemiológica que se asienta que, de acuerdo con la cadena de seguimientos y de contactos, creemos que tiene un antecedente familiar que viajó a Tijuana, y está relacionado con el inicio de síntomas de la paciente, y se trata de su pareja”.

Además, agregó que la mujer originaria del municipio Unión Juárez, Chiapas, tuvo contacto con al menos 28 personas, además de los intradomiciliarios que alcanzan los 10, “por eso consideramos que hay un antecedente de viaje, porque hay una ocupación que tiene que ver con el turismo, y por eso tenemos identificado más o menos dónde fue la fuente de contagio (sic)”.

De nueva cuenta, Sergio, de 33 años de edad y originario de Tuxtla, advierte que hay una posibilidad de que el sector Salud “se quiera hacer de la vista gorda” para descartar que se trató de un contagio en horas de trabajo y no erogar lo que le corresponde como patrón.

Es decir, agrega que si es un caso por riesgo laboral, los dos hijos que procrearon, uno de 10 y otro de 9, tienen que quedar pensionados porque es un derecho, “el sindicato al que pertenecía mi esposa ya se acercó, analizarán la situación, y se exigirá lo que corresponde, los seguros de vida, y eso, sobre todo porque Bety arriesgó su vida, se entregó en su profesión”.

Bety, advierte, era una persona sana, que siempre sonreía y, además, se ejercitaba, por lo que le extraña que se haya dicho que padecía cáncer en el pulmón, “no sé quién fue el chistoso que inventó eso; no hay nada de ello”.

Una despedida sin abrazos

Sin embargo, el ambiente en el HEP donde laboraba se complicó luego de que la enfermera fuera internada en el Hospital del ISSSTE en esta misma capital —donde fue intubada y, tras una larga lucha, falleció a causa del covid.— pues personal médico y de enfermería manifestó temor y a la vez enojo por la falta de insumos para atender a pacientes con coronavirus.

Como lo marca el protocolo de Salud para el manejo de cadáveres por covid-19, a Bety no la pudieron despedir como debería de ser, pues sus hijos fueron llevados a casa de sus suegros, mientras Sergio reposa en su domicilio.

“Duele mucho porque mis pequeños no pudieron despedirse de ella, ni yo los pude abrazar para que se sientan más tranquilos, ni decirles lo siento, los amo”, externa el joven padre quien, casi a punto del llanto, cuenta que a su cónyuge la incineraron.

—¿Cómo se siente usted de salud, en estos momentos? —se le cuestiona.

—Me siento bien, como dije, no me han hecho ninguna prueba, cómo decir sí o no… de todos modos me cuido porque tuve contacto con mi mujer hasta el día en que falleció, y puede ser que lo tenga.

De acuerdo con él, quien ha estado atenta de la situación es la directora del HEP, quien prácticamente le llama por teléfono desde que Bety dejó de existir.

“Se ha portado bien, pero lejos de eso, quiero que se haga justicia, lo hago más por mis hijitos”.

Hasta el corte de ayer domingo, la Secretaría de Salud reportó que en Chiapas se han registrado 124 casos de personas infectadas y seis decesos; Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá y Tapachula encabezan la lista con 38, 13, 10 y 9, respectivamente.