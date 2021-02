Yo, mi mamá y su novia, las familias diversas en Oaxaca

OAXACA.- Justo a la media noche, Saray recibió un mensaje en su teléfono. Del otro lado de la pantalla estaba Cruz. “Hola. Soy la chica con la que platicaste hace rato, ¿quería saber si todo está bien con tu bebé?”. Desde entonces, hace un año y ocho meses, comenzó la historia familiar de Manuel, su mamá Saray y Cruz la novia de su mamá.



En México, las familias conformadas por padres o madres del mismo sexo representan el 0.6 por ciento del total de los hogares mexicanos. En la actualidad hay al menos 11 distintos tipos de familia en donde el modelo tradicional conformado por el padre, la madre, las y los hijos, ha ido en disminución. Se conocieron hace dos años en una fiesta. "Ella robó mi número", explica Saray divertida moviendo sus rizos rubios. Cruz dibuja una sonrisa amplia, aquellas que delatan una travesura. "Siempre se me hizo una chica muy guapa". Manuel tenía apenas tres años cuando, junto con su mamá integró una nueva familia. "Al inicio fue difícil, no sabía del tema. Hablamos con él, lo ha ido entendiendo. Manuel tiene cinco años, sabe que tiene un papá, sabe quién es mamá y sabe que Cruz es la pareja de mamá. No es su otra mamá, tampoco es su papá, es la novia de mamá".

Saray es una joven de 24 años de edad, le encanta jugar futbol y tiene su propio negocio. Tiempo después de terminada su relación con el papá de Manuel inició una nueva familia al lado de Cruz una joven de 33 años de edad licenciada en informática. Actualmente viven en un municipio conurbado a la capital del estado, en donde “es un secreto a voces que vivimos juntas”.

Al dejar de ser un tema tabú y siendo los derechos humanos la principal herramienta contra la lesbofobia, ellas y Manuel, no enfrentaron ningún tipo de rechazo o discriminación por parte de otros seres cercanos. “Su familia y la mía nos aceptan tal cual. Ante la sociedad, nos valió”, expresa Saray.

Así, cuando decidieron comenzar un camino juntas, lo hicieron pensando en lo que ellas les hacía feliz. A los cuatro meses de conocerse vivían en el mismo hogar. “Pensamos que la vida es corta y no queríamos esperar más. Siempre dejamos en claro que nuestra relación podría o no funcionar y si no funcionaba no se convertiría en un problema. Compartiremos el tiempo que nosotras decidamos vivir juntas”, agrega Cruz.

¿Dos mamás?

Cruz se reconoce lesbiana desde hace muchos años y lo expresa sin ningún tipo de prejuicio, lo mismo cuando afirma que nunca se sintió atraída por la concepción social del “instinto maternal”. Pues tanto, el concepto de familia como centro de la sociedad y de la maternidad como la realización de la vida de una mujer, es cultural no instintivo.

Libre de etiquetas y de estereotipos, Cruz no deja de lado su responsabilidad ante una familia y sobre todo ante la crianza de Manuel.

“Yo no tengo eso que llaman instinto maternal. Yo soy una persona que en la formación de Manuel va a tener un gran impacto y una gran responsabilidad, pero no como madre ni como papá sino como pareja de Saray”.

Englobados en una sociedad que rechaza y llega a atacar lo que a su juicio no es lo tradicional, Manuel asiste a terapias psicológicas para conocer que existen diferentes tipos de familia y diferentes tipos de amor de tal manera que esté preparado ante los prejuicios sociales.

Si alguien le pregunta a Manuel quien es Cruz, lo oirá decir que ella es su mejor amiga, quien a veces premia, pero también regaña. “Es la novia de mamá”, responde con el timbre de voz que tienen la infancia.

Al buscar en los recuerdos, Cruz saca el más fresco y lo coloca en pantalla: La inmensidad del mar era equiparable con el miedo de Manuel. Cruz se acercó a la orilla y dio algunos brincoteos para enseñarle que el agua era divertida. Lo tomó en brazos y transmitiendo toda la seguridad con su voz fue espantando los temores. El llanto de Manuel se esfumó, después era imposible que dejara de jugar con la espuma del mar.

En la organización familiar Cruz es quien está pendiente de las reuniones escolares y de cubrir las necesidades tanto afectivas como económicas que requiere un niño en el entorno familiar.

Día Internacional de las familias

Instituido desde hace 25 años por la Organización de las Naciones Unidas, cada 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Familias cuyo objetivo principal fue crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de las y los hijos desde la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y las niñas y los jóvenes.

Con el pasar de los años el concepto de familia se ha transformado, evolucionando de acuerdo a las dinámicas sociales y los cambios demográficos, por lo que actualmente se reconocen al menos 11 tipos de familias distintas.

La Encuesta Nacional de las Familias, elaborada en 2015 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 71.8 por ciento de los encuestados consideró que la familia ideal se integra por madre, padre e hijos; 3.1 por ciento, por dos padres o dos madres y los hijos; 12.3 por ciento donde conviven varias generaciones, incluidos los abuelos; mientras que el 1.1 por ciento dijo que es la constituida sólo por la pareja, y el 9.7 por ciento que no hay un tipo ideal.

Tipos de familias

25.8 % papá, mamá y niños o niñas

16.8 % mamá sola con hijos e hijas

14.6 % papá, mamá y jóvenes

11.1 % familia unipersonal

9.6 % papá, mamá, hijos y otros parientes

6.2 % nido vacío

4.1 % co-residentes

4.7 % pareja joven sin hijos

3.8 % familia resconstruida

2.8 % papá solo con hijos

0.6 % pareja del mismo sexo