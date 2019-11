Yeidckol coquetea a alcaldesa priista de Escobedo

La dirigente de Morena llegó a un hotel de Monterrey junto al ex diputado federal priista Abel Guerra, esposo de la alcaldesa Clara Luz Flores

MONTERREY.- Yeidckol Polevnsky no desaprovechó la oportunidad durante su visita a Monterrey para declarar que en MORENA sería bienvenida la alcaldesa priista del municipio de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales.

Dijo que ha escuchado buenos comentarios de la edil, que es presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Municipal en el País.

"De la Alcaldesa he oído muy buenos comentarios. Todavía no hemos platicado, estoy con la puerta abierta", dijo en relación a la priista que es precandidata al gobierno de Nuevo León.

"Quien se acerque y esté dispuesto a abrazar los principios y valores de Morena y quiera trabajar con nosotros a ras de tierra son bienvenidos", agregó la dirigente nacional de MORENA.

Será bienvenida en Morena si está dispuesta a abrazar los principios del partido.

Clara Luz Flores ocupa la alcaldía de Escobedo, al norte de la zona metropolitana y ha aplicado con éxito el modelo de policía de proximidad, además de que la corporación local puede asumir también el rol de investigación.

Polevnsky llegó a un hotel local en una camioneta con el ex diputado federal priista Abel Guerra, esposo de la Alcaldesa de Escobedo y en donde sostendría una reunión con militantes de MORENA.

Cuestionada sobre su llegada junto al priista comentó que había coincidido con Abel Guerra en el Congreso de la Unión.

"Nosotros estamos y hablamos con militantes de diferentes partidos, claro que hay algunos que ni por dónde, ustedes vieron que los del PAN ni siquiera se presentaron ayer".

En medios locales desde hace tiempo se ha corrido el rumor de que Clara Luz Flores dejaría al PRI para sumarse a MORENA para buscar la candidatura al gobierno de Nuevo León.

Si esposo Abel Guerra ex diputado federal y ex dirigente estatal del PRI encabeza un fuerte grupo de poder al interior del PRI y ha exigido apertura a la dirigencia actual del partido que controla el ex gobernador Rodrigo Medina