Yaquis mantienen bloqueo en carretera; AMLO reconoce deuda histórica

HERMOSILLO.- Por cuarto día consecutivo, miembros de la etnia yaqui continúan el bloqueo de la carretera federal 15, donde impiden la circulación vehicular, en especial para los transportes de carga que llevan mercancía a Sonora y Estados Unidos.

Esto, a pesar del intento de autoridades federales y estatales para llegar a un acuerdo con la tribu de Loma de Guamúchil, que ahora llamó la atención también del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La tarde del miércoles, las autoridades de la etnia aceptaron reunirse con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Secretaría de Gobernación, así como representantes del gobierno de Sonora y del ayuntamiento de Cajeme, que es el municipio donde se encuentra el bloqueo, a la altura de la estatua del Danzante Yaqui.

Desde las 17:00 horas, los funcionarios y miembros de la tribu se sentaron a dialogar en el lugar donde mantiene el plantón, en el plantón, en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas, donde participaron también los capitanes del pueblo de Loma de Guamúchil, uno de los ocho en los que se rige la etnia.

Esta reunión terminó hasta las 20:00 horas, sin acuerdo alguno y con la firmeza de los yaquis de continuar con el cierre de la circulación hasta que se cumplan sus demandas.

Entre sus peticiones se encuentra la remuneración por el uso de sus tierras por parte de Ferromex, para el paso del ferrocarril, el uso del suelo en ductos de Pemex, y del cableado de fibra óptica por Telmex, así como el proyecto de construcción de un Acuaférico en Hermosillo para el abastecimiento de agua en la zona norte de la ciudad.

Más de un centenar de vehículos de carga se han quedado varados en la carretera, lo cual ha prendido las alarmas en los empresarios de Sinaloa y Sonora que han visto afectada su mercancía y la entrega a distintos puntos, principalmente en la frontera con Estados Unidos.

Diputados congelan propuesta de Acuaférico

Debido a este conflicto que ha ocasionado la propuesta de proyecto de Acuaférico en Hermosillo, con yaquis, empresarios y diputados del municipio de Cajeme por temor a la sustracción de agua de la presa El Novillo, los legisladores de la Comisión de Hacienda decidieron no votar esta propuesta de la alcaldesa Célida López Cárdenas.

El ayuntamiento de la capital sonorense buscaba la aprobación de 370 millones de pesos para arrancar con esta obra que solucionaría los problemas de agua potable al norte de la ciudad.

Sin embargo, los diputados decidieron simplemente no votar por la iniciativa y dejarla “congelada”, sin aprobar, pero tampoco desaprobada.

“Es mi deber pugnar por el establecimiento de un orden social que sea justo y así como velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado; y en vista de los hechos acontecidos en el sur del estado y de que se han manifestado en contra de este proyecto, no se está en condiciones para someterlo a discusión este proyecto de Acuaférico Oriente. No está en la agenda, no hay dictamen y creemos que así va a estar, en la congeladora”, declaró la diputada morenista Diana Platt Salazar.

Por su parte, la alcaldesa también de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lamentó la cerrazón de los legisladores para este proyecto que, considera, traería beneficio a los hermosillenses.

Por ello aseguró que, si el Congreso del Estado no proporciona los recursos, ella continuará buscando inversión para realizar la obra de Acuaférico en la capital sonorense.

Hubo una cerrazón por parte de muchos actores que, quisieron entender que el hecho de continuar con esta obra significaría extraer más agua del Acueducto, cosa que es completamente falsa. La Conagua y la Comisión Estatal del Agua (CEA) son los que están rigiendo los millones de metros cúbicos que se extraen, el organismo operador del agua

Además, Célida López Cárdenas dijo que buscó el diálogo con las autoridades yaquis para explicarles que el Acuaférico no sustraería más agua de la que ya se envía con el Acueducto Independencia, si no que sería una obra para conectar la presa El Molinito, ubicada a las afueras de Hermosillo.

Yo estuve localizando al presidente del distrito de riego en Cajeme, yo estaba dispuesta a exponer el proyecto, no se nos quiso dar el espacio. Lamentablemente hay muchos agravios, mucha falta de confianza, entiendo que esta pugna por el agua entre Hermosillo y Cajeme ha sido muy difícil y políticamente ha sido bandera de muchos

Presidente reconoce deuda histórica con la etnia yaqui

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que históricamente la tribu yaqui ha sido reprimida por el gobierno mexicano, por lo que buscará el diálogo para resolver sus problemáticas.

También mencionó que está pendiente una disculpa pública para los miembros de esta etnia, la cual se tiene contemplada en 2021.

Vamos a cumplirles sus demandas, se está trabajando en ese propósito, tenemos que hacer justicia a los Yaquis, es de los pueblos más oprimidos, reprimidos en la historia de México

Respecto al conflicto y el bloqueo en la carretera federal 15, López Obrador aseguró que encomendó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al sonorense Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, a trabajar en el diálogo y llegar a una solución con el pueblo yaqui.