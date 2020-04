Yaquis en Sonora retan al covid-19 y realizan ceremonias tradicionales

Miembros de la etnia Yaqui que habita en Hermosillo realizaron sus ceremonias religiosas, a pesar de que las autoridades recomendaron no hacerlo, para evitar contagio por covid-19.

Como es tradición de cada año, el pasado Domingo de Ramos los llamados fariseos (yaquis que pagan mandas disfrazados con máscaras de animales) se reunieron en su lugar de ceremonias para el ritual de bendición de palmas.

Sin embargo, dejaron de lado todo tipo de medidas de protección y de higiene, ya que se reunían hasta 30 personas en un pequeño hogar, donde, incluso, el arzobispo de Hermosillo participó con un mensaje religioso.

Desde niños, jóvenes, adultos y ancianos se aglomeraron en este lugar, donde danzaban y se movían al ritmo de sus instrumentos tradicionales.

No eran más de cinco personas las que portaban cubrebocas, el resto no tomó medidas ni cuidados para no contagiarse por coronavirus.

Pero, además de los miembros de la etnia, algunos ciudadanos hermosillenses acudieron al lugar, como tradicionalmente se hace para atestiguar la ceremonia.

También llegaron vendedores de algodones de azúcar, de elotes y algunas fritangas, para "aprovechar" a la multitud.

"No lo pueden evitar, el pueblo está acostumbrado a eso, ya nomás esperamos la Semana Santa pa veni pa´ acá, y ya viene uno limpio, lavado", comentó una mujer a medios de comunicación.

"Es responsabilidad de uno, que anda aquí en la calle, es bajo nuestra responsabilidad. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo (las autoridades), de algo tiene que morir uno", comentó otra de un grupo de mujeres que se encontraban ahí.

Ella se refirió al operativo que implementó la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo para indicar a los ciudadanos que regresen a sus casas, acompañados de la Policía Municipal; sin embargo, los miembros de la etnia y hermosillenses de las colonias aledañas hicieron caso omiso.

Estas festividades por Semana Santa aún continuarán durante el próximo jueves, viernes, sábado y domingo y la tribu ya habló: no cederán y permanecerán con sus tradiciones, a pesar de la pandemia mundial que los asecha.