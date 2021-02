Yalitza aplaude despenalización del aborto en Oaxaca

Yalitza Aparicio se pronunció a favor de la legalización del aborto en Oaxaca y aplaudió la decisión del Congreso de su estado de garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Enfatizó que se trata de un tema de doble moral donde los hombres creen que pueden opinar, pero es la mujer que carga con la responsabilidad cuando se queda con los hijos:

“Volteo a ver a las madres solteras y creo que no es justo que esos hombres que han dejado sin apoyo económico a sus hijos digan que no es justo un aborto, cuando ellos no han apoyado, es un tema de doble cara, dicen que lo apoyan, pero tiene consecuencias, o están en contra, pero con sus consecuencias” dijo la actriz.

Este miércoles Oaxaca se convirtió en el segundo estado en México en legalizar el aborto, las mujeres podrán interrumpir el embarazo antes de cumplir las 12 semanas de gestación.

En el tema del matrimonio igualitario, derecho del que también esta entidad es pionera en la república anticipó una disculpa al Gobierno de Yucatán y señaló que no entendía las razones de los legisladores para no aprobarlo:

“Tengo muchos amigos de otras preferencias sexuales, yo los apoyo, como siempre he dicho quieres respeto, respeta, conozco este tipo de matrimonios y que llevan una buena relación y que son un buen ejemplo, a veces ves matrimonios de hombre y mujer con violencia, y digo, bueno, a qué se oponen con el matrimonio igualitario, si tenemos este que desde hace años no son buenos ejemplos para los niños” apuntó.

Para la actriz la violencia a lo que son expuestas los infantes se da en matrimonios heterosexuales “No creo que a un niño le funcione ver que golpee a su mamá, ver cómo se destruyen, al punto de ver enterrado a los otros, lo deberían reconsiderar. Yo siempre he apoyado este tipo de matrimonio, me encanta su forma de pensar, a lo mejor son de su propio criterio donde comparten por qué se oponen”.

Yalitza Aparicio se encuentra de visita por primera vez en la entidad para participar en la Cumbre de Mujeres Líderes de Latinoamérica y en el Congreso “Gente de Nueva”.

