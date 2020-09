"Ya no tenemos esperanza de nada": a tres años del sismo en Puebla

PUEBLA. - Lo bueno de aquí es que no hubo ni un muerto. Sólo se cayeron las casas, pero a muchas personas no nos ayudaron nada. Ya no tenemos esperanzas de nada, dice don Joaquín Medina López en la Caseta la Luna, su pequeño negocio de abarrotes.

A sus 77 años de edad es uno de los sobrevivientes del sismo del 19 de septiembre de 2017 que rememora aquél día: "mi nietecita estaba en un cuarto del fondo y viene corriendo y me dice espantada ´quién sabe qué está pasando´. Ella quería impedir que la mercancía se cayera, pero le dije que dejara todo y nos fuéramos".

A su esposa la agarró el sismo en Izúcar y ella alcanzó a ver cuándo una escuela se desplomó. A mi suegra se le cayó toda la casa, agrega don Joaquín, lo mismo que a una vecina que vive enfrente de la Caseta de la Luna.

"La muchacha ahí está viviendo, arriesgando, porque su casa ya no sirve, está bien amolada."

Ella se niega a ocupar los pequeñísimos cuartos que les entregaron como parte del programa de reconstrucción de vivienda y se niega también a contar por qué no deja su derruida casa. "Al construir esos cuartitos nomás se hicieron tontos; sí sirven, pero yo quería que si quiera me ayudaran con material," dice don Joaquín.

Para charlar con don Joaquín hay que viajar 75 minutos desde la Ciudad de Puebla hasta Tepapayeca, localidad del municipio de Tlapanalá, municipio de la Mixteca poblana. Aquí donde la mayoría de los habitantes son hablantes de náhuatl, el sismo también causó estragos severos tanto en el ex Convento de Santa María Tepapayeca como en la Iglesia y en decenas de viviendas.

Entrada a Tepapayeca, Puebla

Dice que desde el año del sismo le comenzaron a fallar las piernas, los pies, que ya no puede flexionarlos para subirse a los andamios y reparar por sí mismo los destrozos causados en su vivienda por el sismo: "nos dieron ropa, cobijas, pero ayuda para arreglar no; puede que a algunos sí, pero a mí, nada que porque teníamos el negocio".

Cuando tembló, él tenía 74 años y no le quedó de otra que reconstruir con sus propios recursos y echar de nuevo a andar la Caseta la Luna porque todo se cayó y "no sabe cuántas cosas se nos echaron a perder". No se les cayó el techo, pero lo tuvieron que quitar para cambiar bien las partes dañadas y no había ni albañiles, "así que yo puse las trabes, ocho castillos y la cadena alrededor. Ya después para techar vinieron unos muchachos y me ayudaron, pero les pagué sin ayuda de nadie.

Don Joaquín sentado en su negocio de abarrotes

"Ya ni creemos que nos van a ayudar", agrega por momentos con la tristeza arrastrada en una voz que se asemeja a la tensa soledad que se respira en este pueblo de la Mixteca poblana; esa voz que se torna firme cuando reta:

Don Joaquín, como otros de los habitantes de Tepapayeca, se muestra cansado de tantas visitas y tan poco o nulo apoyo: "Hace unos dos meses vinieron otros de esos que dicen Pregúntame (INEGI), y nos hicieron muchas preguntas sobre el negocios, y también nos dijeron "vamos a ver si les pueden ayudar con algo, pero nomas a eso vino, a preguntar".

A su casa ya le falta lo que él llama unos detallitos, porque las láminas estaban volando y las quitamos para retirar lo cuarteado y reponerlo. Se ve fácil, pero desde hace tres años, desde 2017, ya no me arriesgo a subirme para construir, "los pies ya no me ayudan; ya no me puedo subir porque ya no puedo doblar mucho los pies. Hace tres años aún podía".

Lo único que sí hemos recibido bien es lo que nos están dando por adultos mayores: "nos estaban dando primero 1 mil 150 pesos y ahora por el único presidente que nos ha salido bueno (Andrés Manuel López Obrador) se aumentó a lo doble, para nosotros que ya no trabajamos es mucha ayuda porque antes no nos daban nada a los mayores. A mi papá no le dieron nada y todo mundo entre más grande necesita más ayuda".

El ex Convento y la Iglesia

Tepapayeca, comunidad ubicada en la ruta de evangelización México-Oaxaca, fue sede parroquial y cabecera municipal hasta el siglo XIX, cuando ambas se cambiaron a Tlapanalá.

El ex Convento de la Purificación de Santa María Tepapayeca, erigido en 1550, tiene en su interior un santo entierro de 10 centímetros de largo, labrado en madera por indígenas de la zona. En 1555 se dedicó a Santa María y en 1603 se consagró a la advocación de la Virgen de la Purificación. Los dominicos lo mantuvieron hasta 1755.

De 2012 a 2015 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tuvo un proyecto de rescate del exconvento. Contempló acciones preventivas, protección, reforzamiento y consolidación de sus estructuras, así como la integración de patios, pisos, muros y pintura mural, hasta entonces considerados como elementos aislados.

Todo eso se vino abajo con el sismo. Hoy, a tres años del temblor, apenas se entregó la primera etapa de reconstrucción de la Iglesia que, a decir de un integrante del comité de obras que pidió el anonimato, "sólo consistió en el apuntalamiento", después, les dijeron, vendría la reconstrucción.

Ex Convento de la Purificación de Santa María Tepapayeca

Ambos edificios se encuentran entre los 2 mil 340 inmuebles históricos dañados por los sismos en todo el país; de ellos, según el INAH, mil 091 se encuentran totalmente reconstruidos, 648 en trabajos de rehabilitación y 601 en estudio ejecutivos.

Apenas en septiembre de este 2020 comenzaron los trabajos. El jueves a las 13 horas iban a entregar a los habitantes la primera parte y les darían fecha para que ya entren los albañiles y se resane. A las 13:40 minutos, aún no llegaba nadie a entregar esa primera etapa.

Desde hace tres años la Iglesia y el exconvento esperan que se les rescate. El primero permanece cerrado desde el sismo, lo mismo que la Iglesia. En esta última, a donde La Silla Rota pudo entrar, lo primero que recibe la sensación de riesgo, de peligro, de tristeza, y la humedad que acaba con retablos y lienzos.

El salitre da cuenta de la pintura azul de su bóveda que desde abajo parece desprendida de las paredes en las que se apoya y rompe con la armonía que algún día tuvo toda su arquitectura. El altar principal luce desprendido y deja pasar una luz que no debía estar ahí. Al centro, el apuntalamiento: barras de acero soportan uno maderos entrelazados justo debajo del arco principal de la Iglesia. Alrededor, más estructuras de metal, algunos plásticos tirados donde antes hubo bancas para los fieles... Y la humedad, la maldita humedad que carcome siglos de historia.

"Según ya iban a empezar la reconstrucción de la Iglesia y el exconvento, pero en tres años no le han hecho nada, nada. Ahora hicimos una iglesia provisional y todos ayudamos con material y dinero, y sacamos las bancas. El padre primero hacía las misas en esa construcción provisional, pero ahora nomás va por calles: un día le toca a una, otro a otra," dice don Joaquín Medina López.

"Los apoyos se fueron en renta"

En la calle Independencia de Tepapayeca viven Irma Hernández y su esposo Daniel Morales. Con el sismo su casa de adobe se cuarteó. Estaba unida a una pared de ladrillo, pero se separó, y "si se desprende nos aplasta, porque el adobe es bien pesado. No le voy a mentir, sí nos dieron 15 mil pesos," pero ante lo inhabitable de su vivienda se fueron a rentar tres meses al municipio de Izúcar de Matamoros y ahí se les acabó el dinero.

Una de sus hijas le reclama que "no hayan aprovechado los 15 mil pesos que les dieron y que quién sabe en qué lo gastaron". Donde ella vive, parte de la casa de Irma, está cuarteada, pero como no tiene a donde ir, así la está ocupando.

Una solución que encontraron fue clavar un madero a modo de que una las partes de la pared cuarteda, pero ya no usan esas piezas. Ahora viven con uno de sus hijos en uno de los dos cuartitos de 3 por 4 metros cuadrados que les hicieron como parte del programa de reconstrucción: el niño duerme en una camita y ella y su esposo en el piso. Cocinan afuera, en un fogón improvisado.

El otro cuartito, dice Irma con ironía, "es de colado porque se le cuela el agua por el techo". Lo tienen sin utilizar porque "somos personas del campo y ya no encontramos trabajo por la edad y no tenemos recursos para reparar algo que debieron entregarnos bien".

Dicen, agrega Irma, que recientemente les pidieron todos sus papeles, copias de las escrituras e INE, pero ahora les están exigiendo que paguen 105 mil pesos, "pero pues de dónde va a agarrar mi esposo que es campesino (...) ni porque nos den en cinco pesos, de dónde vamos a agarrar".

Sismo, un memorial histórico

Dicen que el olvido corroe la memoria. Quizá por eso ya casi es anécdota que haya temblado a las 13 horas con 14 minutos del 19 de septiembre de 2017.

Que sentimos 7.1 grados.

Que el sismo dañó 28 mil 371 viviendas, y 621 templos y edificios históricos.

Que afectó mil 614 planteles educativos, 601 negocios, 158 hospitales y centros de salud.

Que murieron 45 personas.

Y que las Declaratorias de Emergencia y Desastre Natural de la Secretaría de Gobernación indican que hubo damnificados en 112 de los 217 municipios de Puebla.

Que nos tembló el mismo día en que se realizaba un simulacro de esos que van contra el olvido y en favor de la memoria. Se quería recordar que el 19 de septiembre de 1985 un sismo devastó la Ciudad de México, se quería recordar que sabemos qué hacer cuando la tierra se mueve.

Once días antes también tembló: aquellos 8.2 grados dieron forma a uno de los terremotos más intensos vividos en México durante los últimos 100 años. Tuvo su epicentro en los límites de Puebla y Morelos.

A tres años de aquel sismo, siguen sin Atlas de Riesgo 95 de los 112 municipios contemplados en las Declaratorias de Emergencia y Desastre Natural.

La visita de López Obrador

Los registros del Servicio Sismológico Nacional indican que entre 1928 y 2020 en Puebla han ocurrido siete sismos con magnitudes de entre 6.5 y 7.3 grados Richter; los últimos dos de ellos tuvieron magnitudes de 7 grados en 1999 y 7.1 en el año 2017).

La alta sismicidad de Puebla y la falta de ayuda son parte del telón que encontrará este sábado 19 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar en Puebla la ceremonia conmemorativa de los sismos de 1985 y 2017, ambos ocurridos un 19 de septiembre, así como para entregar el Premio Nacional de Protección Civil.

Durante la semana se llevarán a cabo foros para fomentar la cultura de la prevención con temáticas como la identificación a la salud por epidemias y contaminación del aire; tecnologías para el manejo de riesgos y emergencias con sustancias peligrosas; desarrollo para el análisis y monitoreos de fenómenos meteorológicos; tecnologías para el monitoreo de sismos, entre otros.

Aquí en Tepapayeca nadie sabía de la visita de Andrés Manuel López Obrador, ni de la Semana Nacional de Protección Civil. Si para millones de poblanos el sismo es apenas recuerdo, para los habitantes de Tepapayeca la fecha es memoria viva: padecen aún el calvario de recuperar sus viviendas y sus fuentes de sobrevivencia.