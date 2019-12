"Ya metí a los asesinos a la cárcel; falta el autor intelectual": tío de joven asesinada

TUXTLA GUTIÉRREZ.- El 14 de diciembre del año pasado, Montserrat viajaba a la altura del municipio de Chicoasén, cuando de pronto tres sujetos se atravesaron en plena carretera y le exigieron, apuntándole con armas de fuego de grueso calibre, que detuviera la marcha del coche en el que se trasladaba a la capital chiapaneca.

Sin embargo, el instinto de la joven egresada de la licenciatura en Administración de Empresas le dictó otra cosa: meter a fondo el acelerador y huir. A los pocos metros, una de seis balas detonadas penetró a la altura de la cajuela del vehículo hasta alcanzar su espalda y, por ende, "destrozarle" algunos órganos. Como pudo, llegó a la altura de la presa hidroeléctrica de dicha localidad para solicitar ayuda.

Montserrat Ortiz Gordillo, de apenas 25 años de edad, trabajaba para una empresa de préstamos proveniente de Guadalajara, y ese día la enviaron, sola, a efectuar la cobranza a los clientes de esa región, ubicada como a media hora de la capital de Chiapas, una tarea que, al menos para sus seres queridos, no era parte del contrato laboral que ella firmó.

Una de las últimas fotos que subió a la red social "Facebook"

Comenzaron las pesquisas por cuenta propia

Con la impotencia y el coraje a cuestas, Jorge Arturo Sánchez Flores, abogado litigante especialista en el tema laboral y tío de la víctima, indagó por su propia cuenta, durante algunos meses, hasta dar con los tres responsables de ese crimen quienes, de acuerdo con investigaciones, se supo que están "fichados" como delincuentes de alta peligrosidad.

Para él, fue un milagro que la joven tapachulteca, "Montse", como la conocían sus allegados, lograra manejar al menos 15 o 20 minutos hasta quedar frente a una base militar, cuyos elementos castrenses que estaban en ese momento allí, solo la ignoraron.

Jorge Arturo Sánchez ha luchado por que los asesinos de su sobrina estén en la cárcel

Con esfuerzo, pues sus signos vitales disminuían de forma acelerada, le marcó por teléfono a unos compañeros de trabajo que estaban por la zona, quienes la trasladaron al Hospital "Dr. Gilberto Gómez Maza" de Tuxtla, en donde falleció casi dos días después.

"Tomé el caso muy en serio, sobre todo porque Chiapas es de las entidades en donde más feminicidios se registran, tenemos de hecho la Alerta contra la Violencia de Género, pero por desgracia nuestras autoridades no la aceptan, y le sumamos la corrupción que existe", advierte el comisionado federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en entrevista para La Silla Rota.

Con recursos propios, Arturo se movió hasta Chicoasén y sectores aledaños: iba, decidido, a hallar pistas y dar con los criminales; y sentía más molestia porque, ni los mismos elementos policiacos contaban con equipo, ni armas, ni chalecos antibalas, ni gasolina para efectuar operativos.

De hecho, refiere que, al momento de la aprehensión de los presuntos asesinos de Montserrat, en la que también estuvo presente, cuidó que las formas no fueran el "pretexto ideal" para que los asaltantes argumentaran abusos y, por ende, se ampararan para quedar libres.

No obstante que habían sido vinculados a proceso, la Sala Penal revocó y ordenó la reposición de procedimiento, "como los jueces o magistrados, honestamente, no conocen el nuevo sistema de justicia penal, solo provocan que los delincuentes queden en libertad, pese a que hay pruebas contundentes", afirma.

Sin embargo, la justicia en Chiapas se ha "equivocado" en infinidad de veces, y prueba de ello es una "larga lista" de casos que, por supuestos errores, los feminicidas son "salvados" de los castigos, del encierro, como lo que sucedió con quienes mataron, de manera brutal, a otras jóvenes chiapanecas como Viridians, Karla Yesenia, Yuri o, una de las últimas, Yucenia Gómez, asesinada el mismo día que su novio "le pidió la mano".

Sus padres y su hermana tienen sed de justicia

Torpeza de la autoridad

Para Arturo, una de las principales culpables de estos "deslices" es la propia Fiscalía General del Estado (FGE), pues en este último crimen se argumentó, en primera instancia, que la joven estudiante de Villacorzo falleció por broncoaspiración, y luego se "soltó" otra aseveración: presentó luxaciones. Por eso ha tenido el cuidado necesario, para que lo que le sucedió a su sobrina, no quede impune por la torpeza de las autoridades.

Y a pesar de que los sujetos responsables de arrebatarle la vida a "Montse" están recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas, y quienes incluso están a un paso de ser condenados, al especialista en materia penal no le cuadra algo: tiene que ver con la compañía en la que laboraba su sobrina.

Es más, agrega, posee rastro y seña de quién ideó el asalto, pero están en espera del momento preciso para arrestarlo y que, al igual que los autores materiales, pague su delito tras las rejas.

"Buscaré que, a esos delincuentes, asesinos, les metan la pena máxima por homicidio: 60 años", externa quien, sin duda, sabe que vencer a la impunidad será complicado, mas no imposible.

Además, advierte que hay otra "cuenta pendiente": que la empresa para la que laboró su sobrina pague la indemnización a sus compadres, Ismael y "Gina", quienes al parecer fueron amenazados para que "no se hiciera tanto ruido" en el caso de su hija, y como les dio miedo, le sugirieron a él que ya no se hiciera nada en materia laboral.

Pero tengo que dejar algo en claro, no es una empresa que esté bien, y estoy seguro de que tiene que ver algo en esta situación; además, cada año, a cada rato, cambia de nombre, de razón social, y está señalada por incurrir en lavado de dinero

Desde hace tiempo, Jorge tiene algo no solo en mente, sino en su corazón: defender a la gente más vulnerable, sin recursos, pues está consciente de que ha recibido mucho más, por lo que no descansará para que no solo el caso de Montserrat, sino otros en donde se abusa de los más desamparados, obtengan la tan anhelada justicia.

Si la autoridad del Fuero Común, "porque es la que comete los errores", dictara una sentencia injusta, el abogado litigante "tiene bajo la manga" otros recursos legales para combatirla, "y nadie saldrá libre, ellos (asesinos) van a quedar encerrados, porque las pruebas ahí están, como los teléfonos celulares y el arma con la que la asesinaron".