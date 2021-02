"Ya llegamos hasta aquí, no nos vamos a regresar": guatemaltecos

CD. VICTORIA.- Milton, Andrea, Rosa María y Roberto desde hace seis meses se encuentran varados en la ciudad de Reynosa sin poder ingresar a Estados Unidos, debido a la pandemia de la covid la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza suspendió la entrega de visas y es así que los tramites se encuentran paralizados.

Pero dada la política migratoria anunciada por el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Baiden, los migrantes tienen la esperanza de que en breve se sigan otorgando las visas, por lo cual no se quieren retirar de la frontera. Todos los días van al puente internacional Reynosa-Hidalgo a preguntar a los oficiales si ya se han reanudado los trámites.

La reciente ejecución de algunos posibles migrantes ha generado temor entre éstos de ser víctimas de un ataque de la delincuencia organizada.

Milton Dávila y Rosa María Morales, guatemaltecos, expresaron: "Ya llegamos hasta acá. No costó mucho trabajo, dinero, sufrimiento llegar hasta aquí y ahora no nos vamos a regresar. Únicamente vamos a trabajar pues queremos una vida mejor para nuestros hijos".

Rosa María, dijo: "Si tenemos miedo. Sabemos lo que les paso a unos hermanos nuestros. No queremos salir y salimos es aquí cerca a comprar algún refresco o pan, pero siempre acompañados con alguien más. Si vamos al puente lo hacemos varios juntos".

"Si nos da mucha tristeza, mucho dolor son hermanos que como nosotros solo buscan trabajo, el pan para su familia, una vida. No entiendo que por eso te maten te quemen", dice con los ojos húmedos.

A su vez Roberto Reyes, salvadoreño, comentó: "Yo llegue en julio del año pasado, y después de muchos ruegos y suplicas logre que me recibieran en el albergue, pues me deshidrate y tuve diarreas de tanto estar en el sol, en el puente internacional, esperando a ser trámites a que me anotaran en la lista, a entregar acta de nacimiento, célula de identidad y a esperar a ser llamado".

"Regresarme no quiero. No me doy por vencido. Es desesperante la espera a veces me salgo y me voy a limpiar parabrisas en las esquinas o lavar carros en las casas para ganarme algunos pesos. La gente nos regala ropa, comida es muy buena. Así la vamos pasando", insistió.

Rosa María Morales, hondureña y estudiante de Enfermería,: "Si estudiaba y me gustaría muchos seguir estudiando enfermería y aprender mejor inglés. Sé que al personal médico de enfermería le pagan bien. A mí me gusta mucho la enfermería. En Tegucigalpa estuve trabajando en una clínica pero el salario no sirve para vivir, para nada".

"No tengo miedo trabajar allá trabaja 10 horas diarias. Eso no me importa. Se trabaja mucho pero nunca podrás tener una casa modesta, un pequeño lo único que tenemos seguro es la pobreza".

Continuó diciendo que tras los recientes asesinatos de migrantes hay temor entre muchos de ellos. "Salimos lo menos posible de la casa, y si lo hacemos es para ir al puente, pero varios hermanos vamos juntos para protegernos".

Ante la nueva política migratoria anunciada por el presidente de Estados Unidos Joe Baiden se estima la llegada de nuevas oleadas de migrantes de Centro y Sudamérica.

Héctor Silva Luna, coordinador de la Casa de Ayuda del Migrante "Senda de Vida", expresó que existe preocupación en torno a ello pues las casas de migrantes se encuentran cerradas por recomendación de la secretaría de Salud, a fin de evitar se incrementen los contagios de coronavirus.

"En los próximos meses podría aumentar la llega de migrantes a la frontera de Tamaulipas, con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos, pero el problema es que por ahora no hay capacidad de atención en las casas, y además estas se encuentran cerradas".

Actualmente en la Casa de Ayuda al Migrante "Senda de Vida" en Reynosa hay 150 migrantes en su mayoría son centro y sudamericanos pero hay también de países africanos y en un número menor de algunos países de Europa.

Silva Luna, indicó que por instrucciones de la secretaría de Salud luego de que en algunas Casas de Migrantes se registraron brotes de COVID-19 no se reciben más migrantes.

"Hay muchos de ellos que duermen en las inmediaciones del puente internacional, en las calles, expuestos a todo peligro al frío, a las enfermedades, pero los albergues se encuentran saturados ni la pandemia del coronavirus ha contenido a los migrantes".

Insistió en que es necesario adoptar medidas a efecto de poder atender a las migrantes que puedan llegar a la frontera de México, y recalcó que no se implementen las acciones necesarias podría presentarse un caos.