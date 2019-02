"Ya estoy libre cabrones. ¡Agárrense, hijos de la chingada!": Padrés al salir de prisión

REDACCIÓN 03/02/2019 11:27 a.m.

El exobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías obtuvo ayer por la noche libertad bajo caución, para llevar su proceso fuera de la cárcel.

En redes sociales circula un audio de 40 segundos en el que agradece a sus amigos por acompañarlo durante su encarcelamiento, pero también lanza una advertencia: "¡ya estoy libre cabrones, agárrense hijos de la chingada!".

Muere abogado que defendió a Gisela Peraza, exempleada doméstica de Padrés

El exmandatario sonorense también dice que se encuentra con su familia y aún no lo puede creer.

Esta es la transcripción completa:

"Buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos. Estoy aquí con mi familia, gracias a Dios, muy contento que no me la creo, les mando un abrazote, espero verlos pronto a todos mis amigos. Acuérdense que todavía traigo un poco de ocotillo que me ha sobrado, nomas les mando decir que gracias a todos por todo y espero verlos pronto.

Y pues la única palabra que se me viene a la mente es: ¡gracias y ya estoy libre cabrones, agárrense hijos de la chingada!".

Guillermo Padrés Elías está acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal, delitos por los que se entregó voluntariamente en noviembre de 2016, afirmando su inocencia.

Ayer por la noche, un juez le concedió llevar su proceso en libertad, por lo que salió del Reclusorio Oriente.

Momentos después, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano publicó un tweet en el que afirma no estar de acuerdo con que el exgobernador haya salido de la cárcel.

Desde el primer día como Gobernadora expresé enérgicamente mi postura contra quienes traicionaron la confianza de los sonorenses y la sostengo. Hoy, un Juez Federal tomó una decisión con la que no estamos de acuerdo. Mi sentir siempre estará del lado de los sonorenses. — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) 3 de febrero de 2019

