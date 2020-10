Woldemberg, el chiapaneco que dio color a Macario, la joya del cine

TUXTLA. - Si el actor mexicano Ignacio López Tarso viviera, de seguro se sorprendería al mirar, a color, la película en la que fue protagonista en el año de 1959, "Macario", una joya del cine nacional que nació en blanco y negro con una duración de 90 minutos.

Quien hizo realidad eso fue el joven chiapaneco Woldemberg Pérez Zúñiga, estudiante del quinto semestre de la carrera en Ingeniería en Tecnologías y Desarrollo de Software, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), mismo que aprovechó al menos 5 meses de los momentos más críticos de la pandemia: se encerró en su cuarto, día y noche, y echó mano de un programa de inteligencia artificial para lograrlo.

Sin duda, la llegada del nuevo coronavirus le cambió la vida a la mayoría de chiapanecos, entre estos al joven originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien prácticamente dejó el empleo que tenía en una papelería para no solo resguardarse él y evitar el contagio, sino a toda su familia.

NO QUIERE LUCRAR, SOLO PROBAR

Aunque ha recibido raudales de elogios y a la vez de críticas por su trabajo, manifiesta que no tiene la intención de "echar a perder" ese tipo de películas ni mucho menos lucrar con las mismas, sino que solo aprovecha el tiempo para descubrir y a la vez aprender de este tipo de "software" y lo que pueden hacer.

De hecho, Woldemberg buscó a la productora de la cinta (la cual ya no existe) y a instancias como el Instituto Mexicano Cinematográfico (Imcine) para cuidar la parte de derecho de autor, pero como la respuesta nunca llegó y tras ser asesorado por algunos cineastas a los que rastreó, al inicio de la película, cuyo director es Roberto Gavaldón (pero está inspirada en el libro del mismo nombre del autor Bruno Traven) colocó una leyenda en la que se advierte que todo lo realizado es sin fines lucrativos.

"A mi papá y a mí nos gustan mucho esas cintas, y por eso me enfoqué en ´Macario´", acepta el joven de 20 años de edad.

NOCHES DE DESVELO

En cuanto al proceso, advierte que fue algo tedioso debido a que, para ello, utilizó al menos 3 computadoras a la vez y, si se retrasó tanto, fue porque el programa no podía procesar la película completa y de forma más rápida, sino que lo efectuó por partes, es decir en fragmentos de 5 o 6 minutos y a 60 cuadros por segundo.

"Tenía que dejar mi despertador, y cada 3 horas me levantaba para revisar que todo marchara bien, porque si no el programa se detenía, se cortaba, y tenía que empezar de nuevo", cuenta en entrevista con La Silla Rota, quien vio los resultados finales el pasado 1 de septiembre.

Como el resultado de "Macario" a color fue sorprendente y eso "lo dejó picado", Woldemberg, a quien también le fascina el desarrollo de páginas web, tiene en mente darle color a otras cintas cinematográficas importantes, como la de "El Esqueleto de la Señora Morales", la cual apareció en pantalla en 1960 y cuyo protagonista es el ya fallecido actor Arturo de Córdova.

No obstante, requiere de apoyos gubernamentales, pero no monetario sino de un respaldo para no tener problemas con los derechos de autor de las obras a las que "le meta mano", pues si en "Macario" invirtió 150 días, en otras el tiempo sería menos, incluso hasta mes y medio.

Sin embargo y consciente de que las actividades por la emergencia sanitaria de alguna forma se han "normalizado" pues ya asiste a su clases, a su empleo en una tienda de ropa artesanal en el área de marketing y además atiende su negocio (reparación y mantenimiento de equipos de cómputo), refiere que no dejará de hacer esto que, como él mismo dice, es su pasatiempo.

"Quiero dejar en claro que utilicé un programa de inteligencia artificial que cualquier lo puede usar, y lo único que hice fue probarlo, aunque también tiene su chiste, ¡claro!", remata quien, junto a su papá, se dicen seguidores de hueso colorado de las películas mexicanas en blanco y negro.