Winckler solo reconoce 32 feminicidios en gobierno Yunista

CARLOS CAICEROS/ CORRESPONSAL 26/03/2019 06:23 a.m.

Xalapa. Veracruz (La Silla Rota).-La Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, solo investiga 32 casos de feminicidios en 2017 y 2018, es decir durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien asumió el cargo el primero de diciembre de 2016.

Puedes leer: Hombre mata a puñaladas a su esposa embarazada en Veracruz; suman 48 feminicidios

No obstante, durante dicho periodo fueron iniciadas 161 carpetas con protocolo de feminicidio, según los datos reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública(SNSP).

Ante el reducido número de casos judicializados autoridades y expertos buscarán que la Fiscalía transparente la información y están dispuestos a revisar cada carpeta para comprobar si no han sido descartados estos delitos erróneamente.

Así lo aseveró la propia titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Yolanda Olivares Pérez, tras presentar el Diagnóstico Sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz "Análisis y Evidencias a partir del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM)".

Cabe señalar que en el trienio de 2016 a 2018 la Fiscalía de Jorge Winckler Ortiz descartó investigar un total de 163 casos de asesinatos de mujeres como feminicidios.

En total son 219 las carpetas iniciadas bajo ese delito en esos 3 años y que fueron reportadas al Secretariado Ejecutivo. En 2016 se registraron 58 casos; 79 en 2019 y 82 en 2018, pero se judicializaron como feminicidios 56 carpetas, clasificando los 163 casos restantes como otros delitos.

Por lo anterior el IVM buscará revisar las cifras que reporta el organismo con especialistas en el nuevo sistema de justicia penal, según la directora Yolanda Olivares Pérez.

"(Los 56 casos judicializados de 2016 a 2018) es un número reducido; estamos platicando con la Fiscalía Especializada en delitos de la familia para ir comentando y he pedido también por oficio, es importante señalar el estatus y las diligencias que la Fiscalía haya hecho", declaró.

Sostuvo que dialogó con académicas que conocen el nuevo sistema de justicia penal para revisar todos los casos y las respuestas de la Fiscalía, por lo que a la fecha están a la espera de la información.

Reconoció que es llamativo que el organismo de Winckler Ortiz haya descartado investigar 163 casos de asesinatos de mujeres como feminicidios del 2016 al 2018, lo que incluye los 32 casos ocurridos durante el bienio panista.

Pese a su intención descartó que esté buscando generar "culpas", pues lo que las veracruzanas necesitan son soluciones.

Aclaró que los datos de feminicidios que se envían al secretariado son oficiales, pero conforme las investigaciones avanzan por la Fiscalía Especializada en Veracruz puede determinarse la inexistencia del delito e incluso ser reclasificado como homicidio doloso u otros.

Gobierno de Cuitláhuac ha cuestionado labor del IVM

La titular del IVM, quien fue designada durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, ha sido criticada por el actual gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez, especialmente por el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.

El pasado 12 de marzo el funcionario pidió a Olivares Pérez "hacer su trabajo", pues de lo contrario "se tomarán medidas". Desde entonces se especula la salida de la titular del organismo, ya sea por renuncia o por que se busque su destitución.

Desde entonces Olivarez Pérez ha optado por guardar silencio ante los medios, evitando hacer alusiones a los reclamos públicos de Cisneros Burgos.

Únicamente la académica de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González, salió en defensa de la directora replicando que no se le pueden atribuir al Instituto funciones y actividades que no le corresponden y que no están marcadas en la ley.

Casados González añadió que es el Estado el que tiene la obligación de garantizar la seguridad de las mujeres, sobre todo en el marco de dos alertas por violencia de género que tiene Veracruz, una por agravio comparado y otra por violencia feminicida.

LEA TAMBIEN Sonora, en alerta por feminicidios; van 10 en el año Sonora se encuentra en el cuarto lugar de los estados con más feminicidios, solo por debajo de Veracruz, Estado de México y Nuevo León

LEA TAMBIEN "Actividades no propias de una dama", causa de feminicidios: funcionario de Morelos En lo que va del 2019 en Morelos se han reportado 10 casos de asesinatos de mujeres, los cuales de clasifican de inmediato como feminicidos, dijo el comisionado de Seguridad





kach