Vulcan condiciona diálogo con gobierno de AMLO, pide extracción de piedra caliza en QRoo

"Acabo de estar el fin de semana, me habían engañado de que no estaban extrayendo material y pasa yo por ahí, sobrevolaba como tres veces y en efecto, estaba todo parado, las grúas, todo parado. Pero ahora pasé, quizá no sabían, fue porque pasamos el viernes y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material. Vi cómo están cargando un barco, entonces he dado instrucciones", dijo en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador.