"Voy empezar de cero y recuperare el tiempo con mi hija": Dafne

Tras pasar tres años en prisión y luego de su liberación Dafne McPherson, quien fue acusada de homicidio calificado al tener un parto fortuito en 2015, aseguró que no tiene odio contra las personas y las autoridades que la culparon de la muerte de su bebé.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, McPherson afirmó que "comenzará desde cero su nueva vida y que, aunque le robaron más de tres años de su vida, ella no tiene rencor, Diosito se los cobrará".



Dafne manifestó que durante su estancia en la cárcel "fue muy difícil y desgastante, tiempo que no podré recuperar, pero gracias al apoyo de mi abogada, mi familia y compañeras reclusas, salí delante de la crisis y del episodio de depresión en que caí durante mi estancia en el penal de Querétaro".

También dijo que el tiempo perdido, lo recuperará a lado de su hija; "Me quietaron tres años cuatro meses que no vi a mi hija, no lo voy a recuperar, pero voy a empezar de cero".

Por su parte, la abogada Karla Michelle Salas, afirmó que se buscará una disculpa pública por parte de la Fiscalía General de Querétaro.

La litigante habló sobre el proceso de absolución de Dafne, dijo que la Fiscalía no presentó pruebas veraces para culpar a mi cliente del homicidio calificado.

Michelle Salas adelantó que independientemente de la disculpa pública, también demandarán a la Fiscalía por responsabilidad patrimonial.

Además, se presentará una denuncia contra Liverpool por daño moral y por negligencia de atención médica que recibió Dafne McPherson, en sus instalaciones.

