Voy a adelgazar la nómina, sacar a aviadores y a bajar salarios: Geraldine Ponce

TEPIC.- En los primeros cinco meses del año, Nayarit registró un aumento del 19% en homicidios dolosos. Es uno de las 14 entidades donde aumentó este delito de enero a mayo. Es terreno de disputa entre los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hace más de 10 años, Tepic vivió uno de los episodios más violentos de su historia: un comando acribilló a 15 jóvenes que trabajaban en un autolavado en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad.

A pesar de este panorama, María Geraldine Ponce Méndez, presidenta municipal electa de Tepic, afirma que no le tiene miedo al narco, que nunca se ha involucrado con estas organizaciones criminales y que evitará a estos personajes a toda costa.

A poco menos de tres meses de rendir protesta como alcaldesa (17 de septiembre), la también diputada federal tiene claros sus retos: adelgazar la burocracia, bajar salarios de altos funcionarios (incluido el de ella) y castigar cualquier acto de corrupción.

El pasado 6 de junio, con más de 76 mil votos, obtuvo la victoria con más del 50 por ciento de las preferencias electorales ante sus contrincantes, Adahan Casas Rivas, de la coalición PAN., PRI, PRD, que obtuvo el 20 por ciento, e Ivideliza Reyes Hernández, de Movimiento Ciudadano quien obtuvo el 16 por ciento.

¡Ya es oficial! Hoy recibí la constancia de validez y mayoría que acredita nuestra victoria en las urnas.



Este logro es de Tepic, de todas las mujeres, de los jóvenes, de los que trabajan, de los que se esfuerzan y de los que nunca dejaron de creer. pic.twitter.com/F7Ugp6T5pN — Geraldine Ponce (@GeraldinePonceM) June 13, 2021

Geraldine Ponce nació en Xalisco, Nayarit, el 4 de abril de 1994. Antes dedicarse a la política, ganó múltiples certámenes de belleza, llegando a posicionarse incluso como la segunda mujer más hermosa de México. ¿Volvió a hacer historia, se repitió la misma que en 2018?

Me siento muy contenta, muy emocionada desde el día que estaba emitiendo mi voto en la urna por la presidencia municipal, ya que sabía que, a partir de ese momento, en caso de que nos resultaran favorecedores los votos, haríamos historia. Y así fue, no solamente por el hecho de ser la primera mujer elegida para la presidencia municipal de Tepic, sino también la más joven. Eso me llenó de mucha satisfacción.

Al mismo tiempo, asumo esa responsabilidad enorme, ese compromiso, porque hay una gran expectativa; sin embargo, a pesar de que el reto es grande para poder sacar adelante la situación en la que se encuentra Tepic, que es destrozo, de colapso, de un abandono por parte de diferentes ayuntamientos que han pasado, es grande el reto, pero también es grande el compromiso y la responsabilidad, y es grande la voluntad que tenemos de hacer equipo con todos los niveles de gobierno y que entre todos podamos sacar adelante esta ciudad.

¿Qué Tepic va a recibir este 17 de septiembre?

Es una situación fuerte, hay un adeudo de más de mil millones de pesos del ayuntamiento, la deuda que también tiene el organismo operador del agua con la CFE supera los 300 millones de pesos, es insostenible. Sí es un problema que tenemos enfrentar.

Me da tristeza ver cómo está el deterioro, en rezago cada vez más, nos vamos a encontrar una situación terrible, porque las calles de Tepic están destrozadas, los servicios públicos deficientes, los drenajes colapsados, la falta de agua potable, la falta de luminarias, entonces si tenemos que trabajar a marchas forzadas, porque tres años quizás son pocos para poder hacer un trabajo que se note, ya que a donde vayamos, donde pongas el dardo, a donde caiga en Tepic, hay problemas, está todo para llorar.

Lamentablemente quienes han gobernador no han hecho las cosas bien, quizás sea por falta de voluntad o porque no han podido, no lo sabemos, pero ahora nos toca a nosotras, a los ciudadanos, poder sacar adelante esto entre todos y estoy segura que poco a poco lo vamos a poder lograr, porque vamos a trabajar de manera honesta y transparente.

¿Qué ajustes hará de manera inmediata?

Vamos a hacer ajustes fuertes importantes que quizás a algunos no les guste, porque ha quedado demostrado que el sistema actual no funciona, tan solo el equilibrio del presupuesto está totalmente desproporcionado. Más del 85 por ciento se va destinado a nómina, una nómina que se ha inflado cada vez más, donde hay una persona que sella la hoja verde, otra que sella la hoja roja y otra persona que sella la hoja blanca.

Vamos a hacer reducción de sueldos de altos funcionarios, incluyendo regidores, regidoras y por supuesto la presidenta municipal. Vamos a acabar con derroches y dispendios, vamos a dar de baja a todos los "aviadores", porque queremos dar un respiro a las finanzas, queremos equilibrar el presupuesto y que haya más recurso que alcance para los servicios públicos y para la obra.

Esto aunado a una eficiente recaudación, a una mejor gestión, a través de las instancias federales, sí se va a notar el cambio, estoy segura.

¿En qué porcentaje se va a reducir el salario?

Hicimos el compromiso de que sea por lo menos el 25 por ciento, de hecho es también un compromiso que asume el gobernador electo, Miguel Ángel Navarro Quintero, y para ello también va a impulsar una iniciativa ante el Congreso del estado para que el tope máximo en la entidad sea el sueldo del gobernador, porque incluso en otros municipios hay presidentes municipales que ellos mismos presumen los sueldos que ganan, más de 150 mil pesos, y eso ya no puede suceder, no podemos darnos esos lujos mientras la situación en las calles, en las casas, está cada vez peor.

¿Va a haber recorte de personal en Tepic?

Sí tenemos que reducir la nómina, ya que se ha inflado administración tras administración, porque hacen compromisos de campaña, compromisos políticos, existe el compadrazgo, el amiguismo, donde "sí te acomodo y que pague el pueblo". Si tenemos que reducir para equilibrar el presupuesto, hay gente que está en las oficinas y no hacen nada, también hay aviadores que vamos a dar de baja, porque la gente nos está dando la confianza para trabajar bien, para rendirles cuentas claras, para que podamos dar resultados y para eso tenemos que eficientar las finanzas y los servicios públicos.

¿Va a auditar al actual alcalde?

Sí, es necesario y él lo sabe. Tenemos que revisar, en este momento estamos en un proceso de entrega y recepción. Tenemos que revisar bien para conocer cómo está la situación a gran detalle y eso nos pueda servir para que durante estos meses que tengo, previo a rendir protesta como presidenta municipal, podamos perfeccionar la planeación y especificar las acciones que vamos a emprender para que las cosas funcionen de una mejor manera y, sobre todo, para no cometer los mismos errores.

¿En caso de hallar irregularidades va contra quien sea y hasta donde tope?

Desde luego, lo tenemos que hacer, es nuestra obligación cumplir y hacer cumplir la ley, entonces en caso de que existan inconsistencias o irregularidades, tenemos que hacer las denuncias correspondientes, porque de lo contrario seríamos parte de esa corrupción y no somos corruptos; entonces, sí habremos de hacer las denuncias en caso de haya irregularidades, porque el que hace algo ilícito tiene que saldar ese problema, entonces si los haremos, ellos lo saben.

Por eso estamos pidiendo que haya transparencia, que en caso de que ellos encuentren irregularidades ellos mismos denuncien a sus funcionarios, porque si no, lo haremos nosotros.

¿Qué va a hacer para sacar a Tepic de la Alerta de Género?

Tepic es uno de los municipios que tiene alerta de género desde 2017, por lo cual las autoridades, las instancias, nos vemos obligadas a emprender acciones para atender esa alerta, y para ello vamos a replicar el programa Puerta Violeta, que brindará atención integral y gratuita a las mujeres que sufren violencia, para que jóvenes puedan estar en un espacio, junto con sus hijos, durante este proceso, con el acompañamiento de especialistas, de profesionistas, donde estén recibiendo la atención y que cuando estén listas para poder regresar a su vida "normal" lo puedan hacer sin caer en un espacio violento.

En los últimos años Nayarit ha visto incrementada su incidencia delictiva, los homicidios, la violencia...

En las estadísticas, Tepic ocupa los últimos lugares en percepción de inseguridad, entonces vamos a continuar con lo que ha funcionado en materia de seguridad y trabajar en aquellas áreas donde haga falta. Vamos a implementar un proyecto de mayores cámaras de vigilancia, que nos ayuden a detectar actos ilícitos, también vamos a aumentar el número de patrullas de vigilancia para que los ciudadanos estén más seguros, vamos a rehabilitar las 26 mil luminarias, porque esa es una de las razones que generan inseguridad, estar totalmente a oscuras, eso provoca que haya más personas en vulnerabilidad.

También es importante atender el problema de raíz, para que nuestros niños y jóvenes no caigan en prácticas antisociales, adicciones, en actos ilícitos y para eso tenemos que rescatar y recuperar espacios públicos, parques, para que puedan disfrutar de una manera sana toda la familia y evitar que caigan en la delincuencia.

¿Tiene miedo del narco, que mantiene una fuerte presencia en toda esta parte del Pacífico?

No me da miedo porque yo no voy a hacer algún trato con ese tipo de grupos, porque a los presidentes municipales no les corresponde ver ese tema, será al gobierno del estado quien vele por erradicar la violencia del crimen organizado y cuando ha sucedido que hay problemas con los alcaldes o alcaldesas es quizás porque a lo mejor tuvieron alguna relación; entonces, yo voy a evitar a toda costa tener algún tipo de contacto y evitar esto.

Tendremos que trabajar para evitar que sucedan este tipo de atentados en Tepic y para esto vamos a estar en muy buena comunicación con el gobierno del estado.

¿Por qué cambió los certámenes de belleza por la política?

No es que cambiara de decisión, es que terminé mi etapa de los certámenes de belleza, representé a mi país a nivel internacional y ahí terminé mi proceso. No era una carrera a la cual yo me iba a dedicar de por vida, fue una etapa de mi vida, que yo disfruté mucho y lo hice con mucho orgullo.

Y como ciudadana, tomé la decisión de participar en la política, porque me interesa ver mejor a mi ciudad, porque me interesa hacer un buen papel, porque los ciudadanos somos los que debemos de participar en la toma de decisiones, porque somos los que mejor conocemos los problemas y los que si estamos cansados de que las cosas se hagan igual pues debemos de involucrarnos.

Así fue la decisión que tomé en 2017 cuando fui candidata a diputada local, después a diputada federal y ahora ya como presidenta municipal electa.

Pero sin duda, estos certámenes de belleza le dieron proyección...

Creo que todo suma, antes de involucrarme en la política, siempre he estado en actividades altruistas, que beneficien a los ciudadanos, al medio ambiente, a los animales y creo que también es parte de que conozcan este tipo de trabajo y de que conozcan a las personas (candidatas).

Si, eso me dio popularidad y ayudó a que más gente supiera quién soy y eso sirvió para que la gente votara a conciencia.

