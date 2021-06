Voto dividido en San Luis Potosí; "no hay a quien irle", lamentan electores

Voto dividido en San Luis Potosí; "no hay a quien irle"

A unas horas de la jornada electoral en San Luis Potosí, la opinión de los posibles votantes se encuentra dividida. Sin embargo, hay algo que los une: la exigencia de que los candidatos que sean electos mejoren la seguridad, la economía y que no mientan.

Durante un recorrido que realizó La Silla Rota por el centro de San Luis Potosí, algunas personas opinaron sobre los comicios en la entidad en los que se elegirá a gobernador, diputados federales y locales, así como alcaldes, síndicos y regidores.

Pablo Gomez, vecino de la colonia Unidad Pavón, menciona que aún no ha definido por quien votará, sin embargo, tiene claro las exigencias que le pedirá a las personas que sean electas.

"Cuando yo lo vea en el poder que mejorara la educación de los niños y la seguridad de las familias potosinas, principalmente la seguridad. También ayudar a las personas marginadas que viven en las orillas", menciona Pablo de 71 años.

Aranza Ovalle, joven de 26 años comentó: "no hay ni a quien irle, no hay un buen candidato. A todos se les ha encontrado que son corruptos y realmente no tengo esperanza de lo que va a pasar con ellos".

Erick Emanuel Martínez, de 31 años de edad, considera: "a mi parecer ningún candidato esta calificado. Los candidatos de ahorita tienen mucha cola que les piden. Al candidato que quede, que lo menos haga las cosas bien". Deben de levantar la economía del estado, preocuparse por la necesidades de la gente".

Raúl Hernández, taxista en la ciudad menciona: "esperemos que la persona que gane haga las cosas bien, que no roben y que ayuden al crecimiento de la economía. Aún no sé por quien voy a votar, eso lo definir en las próxima horas".

DJT