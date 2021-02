Votan por Clara es mi esposa: reviven video de aspirante de Morena

Abel Guerra Garza no ha renunciado oficialmente al PRI partido que dirigió en el Estado. Foto captura de pantalla

MONTERREY.- "La gente vota por Clara porque es mi esposa", asevera Abel Guerra Garza, esposo de la alcaldesa del municipio conurbado de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, a quien se le maneja también como posible candidata al gobierno de Nuevo León, por Morena.

En un video que circula en youtube y que ha sido revivido en las redes sociales, Guerra Garza habla ante un grupo de personas a las que les revela algunas negociaciones con Morena en favor de su esposa, que gobierna esa localidad por tercera ocasión.

"No se confundan, la gente vota, perdón pero estoy diciendo muchas barbaridades, estoy entre gente muy discreta, la gente vota por Clara porque es mi esposa, en la mitad de las casas de Escobedo van a encontrar mi foto", explica.

Añade que su esposa ha hecho muy buen trabajo en la alcaldía y que incluso también le propusieron que fuera en el segundo lugar de la fórmula para senadora.

Las condiciones que le pidieron a él, fue que no se metiera para nada y que no querían saber nada de él, pero, añade, a los dos meses me llamaron para proponerme que fuera coordinador operativo.

Guerra Garza no ha renunciado oficialmente al PRI partido que dirigió en el Estado, además de ser diputado federal entre otros cargos y dos veces alcalde de Escobedo.

Conforma un fuerte grupo político mientras que su esposa renunció en febrero pasado a la militancia priista.





