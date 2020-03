Viudas de policías en Sinaloa, entre la indefensión y el olvido +Video

Desprotegidos, mal pagados y equipados, abandonados por el Estado y sus comunidades, con jornadas extenuantes y capacitaciones exprés, los policías enfrentan día con día un altísimo riesgo de ser asesinado. Cada 24 horas un policía es asesinado en México.

Si bien los asesinatos de policías son una afrenta directa al Estado, la mayoría de los casos pasan desapercibidos.

Aunado al riesgo laboral que enfrentan, la mayoría de los uniformados no cuentan con prestaciones que les brinde protección social a sus viudas y huérfanos.

Sinaloa es una de las entidades donde las viudas de los policías denuncian el abandono institucional. En esta entidad han sido asesinados en los últimos dos años por lo menos 22 agentes.

El gobierno del estado dejó de contratar seguros de vida a los uniformados para ahorrar dinero y entregar el recurso de manera directa en caso de que haya una baja, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Sinaloa.

"La realidad que tenemos 600 policías y pagamos entre 60 y 70 millones para un seguro de vida que se utilizaba para 3 o 4 personas en el año. Entonces se opta en lugar de gastar 60 millones, en pagar 4 millones directamente", acusó el diputado Mario Rafael González.

Las esposas de los policías asesinados en Sinaloa aseguran que cobrar la pensión es un viacrucis.

Carolina Beltrán, viuda de policía estatal en Sinaloa, explicó: "durante el velorio, durante esa vivencia, sí fue el secretario, sí fue el subsecretario a dar las condolencias, a comprometerse a apoyar a la familia, cosa que no ha sucedido".

La organización Causa en Común señala que la falta de un marco legal que brinde seguridad social a los policías es el principal problema.

El Índice de Desarrollo Policial 2018, elaborado por Causa en Común, advirtió que del 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2020 han asesinado, al menos, a 953 policías en México.

Durante 2018 asesinaron, por lo menos, a 452 policías, es decir que en promedio 1.24 oficiales fueron asesinados cada día. En 2019 asesinaron 446 policías, un promedio de 1.16 agentes fueron asesinados cada día. Y en lo que va de 2020 han asesinado a 55 policías, un promedio de 1.77 elementos cada día.

Causa en Común señaló que 20 estados no brindan las prestaciones mínimas de ley a los policías, destacan los casos de Nayarit y Tamaulipas que no aportaron evidencias de otorgar seguros de vida a los policías estatales.

Mientras que Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala ni siquiera cuentan con seguros de gastos funerarios para sus policías.

No obstante, los más desprotegidos son los municipales.

Las esposas de los policías desaparecidos enfrentan otro calvario.

Hugo Heriberto Hernández, policía de Navolato, Sinaloa, fue sacado de su vivienda por hombres armados en 2010. Su esposa aseguró que en esta década el ayuntamiento de Navolato no le ha dado algún apoyo económico.

Homologan pensiones... pero

El 21 de noviembre de 2019, el Congreso de Sinaloa aprobó la homologación de pensiones y jubilaciones para elementos de seguridad pública y viudas, ya que una vez que cumplían su vida laboral o que murieran en cumplimiento de su deber se acababa la certeza de sus ingresos y dependían del monto que determinaba el estado.

En la iniciativa aprobada por unanimidad se establece que los elementos que laboran en distintas dependencias se consideren todas sus cotizaciones par efecto de determinar el monto de jubilación.

Sin embargo, los beneficios no se harán extensivos en familias de aquellos policías que no mueran por bala, ya que las pensiones para las viudas de un policía que no cayó en el cumplimiento de su deber no será considerado.