Viridiana: durante tres años la buscaron; estaba en una fosa común en Colima

Gracias a Dios no la cremaron, gracias a Dios no la tiraron, que está ahí en esa fosa y debo esperar más para sacarla de ahí; ¿cuánto tiempo debo esperar más, qué no es suficiente todo esto que yo he llevado a cabo?; necesito que me ayuden por favor, respondan a mi súplica como madre, necesito ayuda para sacar a mi hija de ahí y darle cristiana sepultura, que es lo que más desea un padre