Violencia redujo crecimiento económico en Veracruz: Sedecop

21/11/2018

XALAPA, Veracruz (La Silla Rota). – Durante dos años el discurso del secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Alejandro Zairick Morante fue que la inseguridad no inhibía la llegada de nuevas inversiones al Estado, en cambio, a 10 días de dejar el cargo, reconoció un impacto negativo de la violencia en el crecimiento económico de Veracruz.

En su comparecencia ante diputados locales, expresó que no tenía estadísticas reales de que alguna firma cerrara por índices de violencia, sin embargo, dejó entrever que existía la posibilidad, "no estoy diciendo que no haya ocurrido, pero no tengo el registro", reiteró ante lo constante de la pregunta.

Contrario a sus declaraciones a los medios de comunicación que la inseguridad no inhibe la inversión pública, en esta ocasión, reconoció ante diputados locales que la violencia generaba el cierre de empresas, pues el fenómeno de violencia incide en todo a nivel estatal y federal.

Las cámaras de videovigilancia han permitido inhibir los delitos, y en apoyo con la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) apoyaron a empresas al capacitarlos y apoyar con la mejora de sistemas de seguridad, "no cerramos los ojos y hacemos frente a estos problemas", agregó.

Reveló que el INEGI ha destacado la creación de nuevos empleos, sin embargo, las cifras del funcionario se contrastaron con la versión de los diputados locales que expusieron que la inseguridad ha generado el cierre temporal de empresas en zonas con altos índices de inseguridad, tal es el caso de Coatzacoalcos.

Yunismo frenó la caída de la economía

Presumió que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares logró frenar el decrecimiento económico que se arrastraba desde el 2015, y se logró una inversión neta de 27 mil 600 millones de pesos.

Se dijo satisfecho de los resultados obtenidos en el gobierno de coalición PAN-PRD, pues nadie tiene una "varita mágica" para mejorar la economía, los números, y las condiciones de vida los veracruzanos.

Zairick Morante reflexionó que la sociedad aún no está consciente de los logros que se dieron en el bienio, pues se frenó la caída económica.

"Encontramos al Estado en franca caída, en una condición deplorable, en una caída económica en los empleos, las inversiones, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para frenarlo, hicimos las cosas correctas para detener la caída, eso desde luego que nos llega de satisfacción, sabemos que los ciudadanos lo van a sensibilizar después.

"Las condiciones están dadas para que la economía detone, yo espero que el próximo gobierno tenga la madurez y el conocimiento y experiencia para valorar lo hecho por la administración estatal", pidió a la oposición, al responder al diputado local Gonzalo Guízar Valladares, quien le preguntó si consideraba que la ciudadanía tenía la percepción de cambios en la economía estatal.

El legislador local expuso que los partidos políticos han abusado de la oferta política, sin conocer los alcances del desarrollo económico, es por eso por lo que la ciudadanía no percibe los cambios, pues los logros gubernamentales no se reflejan en el poder adquisitivo de las familias.

Zona Económica Especial, en papel

Al referirse a la consolidación de una zona económica especial en la región sur está sólo en proyecto pues no hay ni infraestructura y sólo hay cartas intención de potenciales inversiones.

De los 262.2 millones de pesos, que se comprometieron como inversión inicial para proyectos de infraestructura urbana y social, a la fecha se tiene un reporte de

750 mil pesos gastados.

Zairick explicó que antes de asumir la responsabilidad estaba preocupado por impulsar el desarrollo de las zonas económicas especiales, pero muchos temas quedaron frenados por la falta de apoyo desde la federación.

"Es lo que pudimos hacer para esta región, usted habla de infraestructura adicional, es un programa federal con una altísima participación estatal, nos metimos a los cabildos para que entendieran la trascendencia del proyecto, es una suma de esfuerzo, está avanzado, falta mucho por hacer", justificó ante el diputado Amado Cruz Malpica.

