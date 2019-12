Violencia en Sonora 2019: narcofosas, masacre a los LeBarón y ataques a policías

La violencia que este año se ha registrado en el país no es ajena a Sonora. Homicidios, enfrentamientos armados, feminicidios y secuestros son los delitos que, como en todo México, no cesan.

Sin embargo, hay tres eventos criminales que marcaron a la entidad en 2019 y que lo colocaron en el ojo del huracán: el innumerable descubrimiento de fosas clandestinas, la masacre a la familia LeBarón y los constantes ataques a elementos de las corporaciones policíacas por grupos criminales.

La Silla Rota te presenta un recuento de estos tres casos que convulsionaron a la sociedad sonorense, pero también sobre el recuento de la incidencia delictiva durante este último año de la década.

Sonora, un cementerio clandestino

Este 2019 surgieron, por primera vez en el estado, colectivos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, algo muy común en Veracruz, Tamaulipas o Jalisco, pero totalmente ajeno para Sonora en años atrás.

Cecilia Flores es una de las mujeres que inició con el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, con el que han logrado descubrir más de 75 cuerpos en distintos municipios de la entidad.

El hallazgo más fuerte fue en Puerto Peñasco el pasado mes de noviembre, con 40 osamentas y dos cuerpos en descomposición, en un punto del desierto que rodea este municipio.

En una jornada de cuatro días, un grupo de madres, con herramientas rústicas como una varilla T, palas y picos lograron desenterrar las cuatro decenas de cadáveres.

Durante los últimos días fueron acompañadas de peritos de la Fiscalía General del Estado, con quienes lograron descubrir los restos de 10 personas más.

Pero, dos semanas después, al volver por su cuenta, las mujeres fueron amenazadas por un grupo de hombres armados quienes las amenazaron de muerte si regresaban a ese lugar.

"Es una advertencia, señora. Ya no puede venir aquí", fue el mensaje que le dieron a Cecilia Flores.

Sin embargo, esta amenaza no atemorizó al colectivo, sino que continuaron con las búsquedas en Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas, para encontrar a sus hijos desaparecidos.

En 2019, las Madres Buscadoras de Sonora encontraron 65 cuerpos.

Ataques a policías se recrudecen

Otro de los delitos por los que Sonora se nombró en los medios nacionales fue el incremento de ataques contra elementos de distintas corporaciones policíacas.

En distintos puntos del estado, hombres armados dispararon contra agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), perteneciente a la FGJE, así como de las Policías Municipales, e incluso contra elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con cifras de la organización Causa en Común, Sonora duplicó el número de delitos contra policías al pasar de 11 registrados en 2018 a 23 durante 2019.

Además, ocupa el quinto lugar del país con más homicidios contra los agentes, donde Guanajuato (47) tiene el primer lugar, seguido de Michoacán (37), Jalisco (27), Chihuahua (23) y Sonora (21 hasta octubre).

El caso más reciente ocurrió el pasado 4 de diciembre, en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado, donde sicarios dispararon contra dos elementos de la Policía Municipal mientras comían en un restaurante de comida china. El hecho desplegó un fuerte operativo, sin dar aún con los responsables de los dos homicidios.

Sin embargo, las localidades con mayor incidencia de este tipo atentados son Guaymas y Cajeme, en los que incluso se han activado códigos rojos e incluso se han presentado enfrentamientos entre criminales y policías.

Asimismo, en agosto de este año, el asesinato del comandante de la PESP Alberto Vásquez Varela y del oficial Martín Roberto Piñuelas Chávez, que ocurrió en un atentado en la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco ocasionó que agentes enviaran una carta a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

"Con todo el respeto que se merece, señora gobernadora, si no hace algo vamos a actuar nosotros. Vamos a tomar cartas en el asunto, empezando primero por sacar de las oficinas de la PESP a los jefes que tenemos, que no saben nada de lo que están haciendo, no saben la responsabilidad enorme que tienen en las manos y les está valiendo, son unos títeres y a ellos, nosotros los policías que tenemos años en la corporación, no les importamos", cita la misiva firmada por más de mil elementos de la PESP.

Ante estos crímenes, la mandataria sonorense declaró que continuarán con la batalla contra quienes quieren convertir al estado en "una tierra donde no se pague" y afirmó que estos ataques son una respuesta del crimen organizado a las estrategias de seguridad.

Masacran a los LeBarón y Langford en Bavispe, cuna de Alfonso Durazo

Otro de los hechos criminales que marcó Sonora y lo colocó en los medios de todo el mundo fue la masacre cometida contra mujeres y niños de la comunidad mormona de los LeBarón, en el municipio de Bavispe.

Este crimen, incluso ha puesto en jaque la relación binacional entre México y Estados Unidos, ya que las tres mujeres y los seis niños asesinados eran ciudadanos estadounidenses, a pesar de que crecieron y vivieron toda su vida entre el Rancho La Mora en Sonora y Galeana, Chihuahua.

Fue la mañana del 4 de noviembre cuando una caravana de tres vehículos tipo suburban fue atacada a balazos por sicarios, a quien las autoridades identificaron como miembros de la célula criminal de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.

Esto develó la falta de presencia policíaca en el pequeño poblado ubicado en el corazón de la sierra sonorense, de donde es oriundo el secretario de Seguridad Pública de México, Alfonso Durazo Montaño.

De acuerdo con información oficial, Bavispe era resguardado sólo por 4 policías, a pesar de que es zona conocida por la fuerte presencia de narcotraficantes, por sus características que favorecen la siembra de droga y su cercanía con la frontera hacia Estados Unidos.

Después de la masacre, el pueblo de no más de mil 200 pobladores fue blindado por agentes de la PESP, la Guardia Nacional y la Sedena.

Las investigaciones de las muertes de las madres de familia y los niños de entre 7 meses y 12 años aún continúan y mantienen en vilo la relación binacional. El presidente Donald Trump busca declarar como grupos terroristas a los cárteles de la droga en México, acto que ha detenido, por el momento, a petición del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Cierra el año con alto número de homicidios y narcomenudeo

Los delitos que más incrementaron este 2019 son los homicidios y las carpetas de investigación por narcomenudeo, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hasta octubre de este año, se registraron en Sonora 842 homicidios, número mayor en un 37% al registrado en 2018, con 745.

Los municipios con mayor incidencia son Cajeme, con 252; Hermosillo, con 200 y San Luis Río Colorado, con 80 casos.

Respecto a nacomenudeo, las cifras aumentaron el doble, ya que el año pasado se iniciaron 689 carpetas de investigación y este 2019 van 1209.

Las principales drogas que se venden en las calles de los 72 municipios sonorenses son: marihuana, metanfetaminas, heroína y cocaína.

Los feminicidios no se quedan atrás. Este año, oficialmente se han registrado 30 casos ya catalogados como tal por la Fiscalía General de Justicia de Sonora, número casi similar al de 2018, con 31.

Sin embargo, colectivos como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha contabilizado 98 asesinatos de mujeres, los cuales exigen a las autoridades que se investiguen con perspectiva de género.

El caso más reciente es el de la historiadora Raquel Padilla, asesinada en manos de su pareja sentimental, Juan Armando N., miembro de la etnia Yaqui, quien ya fue sentenciado a 45 años de prisión.