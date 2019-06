Violencia en Morelos llega hasta los alcaldes; marchan por la paz

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 01/06/2019 01:31 p.m.

Durante su discurso pronunciado al concluir la Quinta Caminata por la Paz, Ramón Castro Castro, obispo de la Diócesis de Cuernavaca, reveló que 18 de 33 alcaldes de Morelos pagan como derecho de piso entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales a bandas criminales.

Castro Castro reveló esos datos con base en los informes entregados por los párrocos de Morelos.

"En modo particular del informe de nuestros párrocos resulta verdaderamente alarmante el avance del llamado derecho de piso. Hay municipios que pagan el 75 por ciento, 75 por ciento de aquellos que tienen algún comercio, bandas criminales que atacan si no se paga este derecho de piso ¿y saben? Resulta sumamente sintomático esta situación que vivimos: 18 municipios, yo había creído que eran 13, no, son 18 municipios cuyos presidentes municipales pagan derecho de piso, el mismo presidente municipal de 18.

(Foto: Héctor Raúl González)

¿Y saben cuánto pagan? De 100 mil a 500 mil pesos mensuales a las bandas criminales, muchos de ellos porque hicieron un acuerdo y les pagaron su campaña, muchos porque los obligan, si las mismas autoridades pagan a las bandas criminales y no denuncian, y no denuncian porque están amenazados ellos o su familia, ¿qué puede hacer aquella pobre señora que vende tlacoyos en Cuautla o que vende acorazados en Cuernavaca y a quienes también les cobran derecho de piso?", expresó Castro Castro.

(Foto: Héctor Raúl González)

En punto de las 9:00 horas inició la caminata desde la iglesia de Tlaltenango, en la Avenida Emiliano Zapata donde, minutos antes, se realizó una jornada de oración.

De acuerdo con datos de los organizadores, en la caminata participaron entre 35 y 40 mil personas, sin embargo elementos de la Policía Vial indicaron que fueron alrededor de 7 mil.

Los participantes, vestidos de blanco y con algunas pancartas y banderines, caminaron hasta el Centro de Cuernavaca.

(Foto: Héctor Raúl González)

Alrededor de las 11:00 horas la caminata llegó a la Catedral de la Ciudad, donde sobre un templete el Obispo ofreció un discurso ante la que calificó una aterradora y amenazadora realidad.

"Ante una aterradora y amenazadora realidad, ante un ambiente de violencia que nos azota, que azota al pueblo de Dios, sea en México que en Morelos, no podemos cerrar los ojos y no puede pasar como algo desapercibido y es motivo de una seria reflexión.

"Nuestro dolor ya no puede ser retenido en la impotencia de vernos como espectadores de la tragedia, la realidad sufriente de nuestro pueblo nos exige, sin lugar a dudas, una actitud corresponsable de esta realidad que enfrentamos.

¿Cuál es esa realidad, uno de cada tres adultos es víctima de un delito en México, así de grande, así de pesado, uno de cada tres es víctima de algún delito, además de esos delitos apenas un pequeño número es llevado a la justicia y todavía más pequeño aquel que recibe una sentencia. En el 2018 el índice global de impunidad fue del 95 por ciento en México, algo verdaderamente inaudito, este terror nos debe unir, fortalecer, tiene que ser un aguijón espiritual para despertar la conciencia de todos, darnos cuenta de la necesidad del otro como comunidad. Ante esta hecatombe de violencia no podemos llenarnos de temor, aunque sea una realidad complicada se requiere una iglesia profética", dijo.

(Foto: Héctor Raúl González)

El Obispo también presentó cifras sobre la incidencia delictiva en la entidad.

"Según datos oficiales del gobierno federal, en los cuatro primeros meses de este año, en Morelos se registraron 14 mil 479 delitos. ¿Qué tipos de delitos? Homicidios, feminicidios, secuestros, robos, daños al patrimonio, esto solo aquello de lo que se denuncia, pero saben ustedes qué hay una cifra negra de todos aquellos que no denuncian y que son el 90 por ciento de los delitos, una desgarradora acción permanente de la delincuencia y una incomprensible impunidad que lo caracteriza, así como también un desacierto para imponer el estado de derecho, bien en la prevención de delitos, como la impartición de justicia.

"Un recuento periódicos local señala que a mayo del 19, el número de homicidios registrados es de 560 en Morelos, sin embargo, la cifra oficial difiere del 25 por ciento menos. El aumento de los homicidios dolosos en los últimos 12 meses son alarmantes", expresó.

Ante la polémica que generó la posible participación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en la caminata, quien al final decidió no asistir por amenazas, el Obispo expresó que la manifestación no fue en contra de un gobierno o un partido político.

"Esta caminata no es contra ningún gobierno, no es contra ningún partido político, nuestro caminar es un grito legítimo por la justicia y por la paz, no podemos seguir viviendo así, no podemos callar, nuestro caminar, nuestra oración es un gesto solidario, es un abrazo fraterno a todos aquellos y aquellas que han sido tocados por la tragedia del dolor y de la muerte", dijo.

El Obispo insistió -incluso- en un discurso distinto al que ofreció en las ediciones anteriores de la caminata, durante el Sexenio de arco Ramírez, en que la construcción de la paz no es responsabilidad exclusiva del gobierno.

"No podemos descargar todo el peso de la responsabilidad en una sola persona o una sola institución, todos estamos llamados a ser corresponsables", expresó.

Y al igual que las autoridades del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, Castro Castro pidió a la sociedad denunciar actos ilícitos, aunque sea desde el anonimato.

"Les invito que crezcamos en la conducta de la denuncia, al menos anónima, porque tenemos miedo, pero al menos anónimamente vayamos anunciando que hemos perdido el miedo denunciando", expresó.

Por primera vez el Obispo envió un mensaje a los integrantes de los cárteles que operan en Morelos.

Dijo que son hijos de Dios y que, a pesar de sus acciones, Dios los ama.

"Hago un llamado a los principales cárteles que operan en Morelos, a ustedes Jalisco Nueva Generación, a ustedes Los Rojos, a la Familia Michoacana, a los Tlahuicas, a los Mayas, que son las principales bandas y tantas otras, ustedes también son hijos de Dios, y a pesar de todo el señor los ama, pero nunca es tarde para rectificar y convertirse"

"Violencia engendra violencia y sus luchas por el territorio, por la distribución de droga, de lavado de dinero, de tráfico de armas, no afecta solo a la sociedad, afecta a sus hijos, afecta a sus hermanos y hermanas, a sus padres, por amor a ellos, por temor de Dios, conviértanse, nunca es tarde, siempre es posible", expresó.

Durante su discurso Ramón Castro se pronunció también en contra de aborto y de la que calificó como "ideología de género".

