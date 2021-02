Violencia amenaza conflicto laboral en Matamoros

Cd. Victoria, Tam.- Las empresas maquiladoras en Matamoros advirtieron sobre posibles hechos de violencia, ya que en aquellas empresas en las cuales se ha resuelto por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la inexistencia de huelga se les impide a los obreros ingresar a trabajar, por parte de personas ajenas a la empresa y sindicato.

Trabajadores que han decidido acudir a presentar ante sus empresas son impedidos de entrar por personas que no laboran en la empresa e incluso no pertenecen al Sindicato.

La Policía Estatal se encuentra a la expectativa y se ha abstenido de intervenir, pero sería difícil un control de la situación ante la cantidad de trabajadores.

Estalla huelga en 45 plantas maquiladoras de Tamaulipas

Rolando González Barrón, directivo de la representación de la industria maquiladora dio a conocer que en 35 maquiladoras de las 45 que tuvieron el estallamiento de huelga, se cancelaron proyectos de inversión, tres más anunciaron su salida inmediata de la ciudad de Matamoros y el ánimo de irse de la frontera en un plazo de seis meses, gana terreno entre los industriales.

A la vez denunció que en las 13 empresas maquiladoras en las cuales fue declarada la inexistente la huelga y que por tanto los obreros deben retornar a trabajar o perderán sus derechos hay grupos de personas totalmente ajenas al sindicato las cuales les impiden el ingreso e incluso habido ya fricciones.

A la vez mencionó que 17 empresas del ramo automotriz tuvieron que firmar en los términos exigidos por los trabajadores al tener que cumplir los contratos con las grandes empresas de la industria automotriz, pues de lo contrario las perdidas serían aún mayores, pero además no hubo respaldo alguno del Gobierno Federal

En ese sentido asevero que no hubo negociación alguna sino imposición de personas ajenas como la asesora Susana Prieto y el dirigente de minero Javier Zúñiga García quienes impusieron sus condiciones, luego de que el secretario general del SJOIMI, Juan Villafuerte, se retiró de las negociaciones.

Ante esta situación Rolando González advirtió que un futuro cerca Matamoros sufrirá un éxodo similar al que vivió hace tres décadas, cuando se fueron 64 empresas y 35 mil trabajadores se quedaron desempleados por conflictos laborales.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje revisa la solicitud de inexistencia de huelga presentadas por las empresas, pero existe preocupación por posibles hechos violencia ante la actitud de convocatoria a la violencia que están haciendo personas ajenas a los trabajadores y que se han apostado afuera de las maquiladoras para impedir los accesos a las empresas.

Rolando González, advirtió que lo sucede en Matamoros ahora es una mala señal que se está enviando una mala imagen, un peor mensaje a los inversionistas extranjeros de que “México no tiene las armas para castigar, la gente se dio cuenta que México no tiene la herramienta para controlar la gente y que no hay certidumbre jurídica en México para invertir”.

Por otra parte, la secretaría del Trabajo de Tamaulipas preciso en torno al conflicto laboral en la industria maquiladora de Matamoros que es solo en 11 plantas en donde continua la huelga de los obreros, en tanto que en 20 se han desistido los obreros al llegar a un acuerdo sobre el incremento salarial con las empresas.

A la vez se dio a conocer que en 13 empresas se ha declarado inexistente la huelga al no haber cumplido el Sindicato con los requisitos que para ello establece la Ley Federal del Trabajo.

A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se turnaron 10 expedientes, pero de estos en seis los trabajadores también desistieron y únicamente estallaron en cuatro.

mvf