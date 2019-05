Vinculan a proceso judicial a ex colaboradores de Graco Ramírez

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 01/05/2019 09:06 p.m.

La ex Secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, así como el ex Secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras, además del ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la ex Directora de Obras Públicas de Morelos fueron vinculados a proceso judicial por presunto desvío de recursos

La Fiscalía Anticorrupción del Estado informó, a través de un comunicado de prensa, que un juez dictó la vinculación a proceso en contra de los ex colaboradores de Graco Ramírez acusados de cometer el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

"Se logró que se dictara auto de vinculación a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público contra la ex secretaria de Obras Públicas, el ex secretario de Desarrollo Sustentable, el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, la ex directora de Obras Públicas y un ex supervisor de obra, todos de la anterior administración estatal.

"La formulación realizada por la Fiscalía Anticorrupción fue clara, además deĀ contar con los suficientes datos de prueba, así lo dijo el juez de primera instancia de Control, Juicio Oral y de Ejecución, Daniel Adán Rodríguez Apac, quién ante los recursos probatorios y la argumentación determinó dictar auto de vinculación a proceso", se lee en el comunicado de prensa.

De acuerdo con la Fiscalía, los ex servidores públicos participaron en los procesos para la construcción de una planta de valorización de residuos sólidos urbanos, ubicada en el municipio de Jiutepec por la que se pagaron 34 millones de pesos, la cual no fue terminada ni se encuentra activa.