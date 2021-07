Vinculan a proceso a nueve servidores públicos por masacre de 19 migrantes

MONTERREY.- Dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y siete elementos de la Policía de Escobedo fueron vinculados por los hechos relacionados con una camioneta encontrada con 19 cuerpos, la mayoría migrantes, en Tamaulipas.

El personal del INM fue identificado como Jesús R., y Abraham A, mientras los policías de Escobedo se les identificó como Adalberto T., Julio G., Beatriz M., Juan C., Francisco R., Eulalio C., y Baltazar C.

La Fiscalía General de la República informó a través de la Fiscalía Especializada en Control Regional que obtuvieron la vinculación a proceso de los funcionarios por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la administración de justicia.

Además se informó que llevarán el proceso en libertad, ya que el juez no les impuso ninguna medida cautelar por la disposición que han tenido al presentarse a las diligencias.

Los hechos están relacionados con el hallazgo de una camioneta, la cual estaba asegurada por el INM en Nuevo León, desde el pasado 6 de diciembre, misma que fue devuelta por los servidores públicos y federales.

"Posteriormente, fue localizada calcinada en el estado de Tamaulipas, y en cuyo interior se encontraron 19 cuerpos, entre ellos personas de origen extranjero", explica la información de la Fiscalía.

Por estos hechos, el juez otorgó la vinculación a proceso y concedió el término de tres meses para la investigación complementaria.

Extraoficialmente se sabe que uno de los empleados del INM era subdirector de Verificación Migratoria y el otro jefe de departamento.

Tras los hechos, ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en Nuevo León fueron separados de sus cargos por omisiones en el caso de los migrantes que aparecieron calcinados en Camargo, Tamaulipas.

En un comunicado, en febrero de este año, el instituto informó que los servidores públicos incumplieron los protocolos cuando retuvieron la camioneta Toyota donde presuntamente viajaban los migrantes, en Escobedo.

"Lo anterior (la separación de sus puestos), derivado de la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento, al retener la camioneta Toyota que se encontró -en diciembre de 2020-, durante la identificación de personas migrantes irregulares en el municipio de Escobedo, Nuevo León", indicó en un comunicado en aquella fecha.

"(Hecho) que se relaciona en una indagatoria iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por el delito de homicidio de 19 personas, en enero de 2021", agregó.

