Vinculan a proceso a exdiputado de Nayarit por extorsión y secuestro

Carlos "N", exdiputado local en Nayarit y dirigente transportista, fue vinculado a procesos por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y secuestro como coautor material, informó la Fiscalía General del Estado.

El ex legislador está señalado por su participación en la privación ilegal de la libertad de un hombre y de una mujer, en complicidad con el ex fiscal Édgar Veytia y un ex comandante de la policía, para lo cual trasladaron a las víctimas a las instalaciones de la Fiscalía, en donde a base de violencia física y moral los obligaron a vender un inmueble ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, muy por debajo de su valor.

Al respecto, una de las víctimas aseguró que Carlos "N" se encontraba presente, incluso se le acercó y le dijo: "hermanito, dales lo que te piden, esta gente te puede hacer mucho daño; yo estoy aquí para convencer a mi compadre". Posteriormente la mujer acudió a su domicilio para recoger la escritura de la vivienda, mientras la víctima de sexo masculino se encontraba privada de su libertad, y luego regresó a la Fiscalía, se trasladó a la víctima de sexo masculino a una notaría de la ciudad, en donde se llevó a cabo la venta de la propiedad, pactando un precio de 700 mil pesos, sin que en realidad se le pagara nada por el inmueble.

Con información de Milenio