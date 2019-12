Vinculan a proceso a 5 excolaboradores de Graco Ramírez

Los excolaboradores de Graco Ramírez estarían involucrados en el pago de 34 millones de pesos por una planta potabilizadora, cuya construcción no se terminó

La Fiscalía Anticorrupción consiguió la unanimidad de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para confirmar la vinculación a proceso de la ex secretaria de Obras Públicas, el ex secretario de Desarrollo Sustentable y tres ex servidores públicos más, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

El proceso contra los exservidores públicos de la anterior administración está relacionada con la causa penal JC/330/2019, respecto a la construcción de una planta valorizadora de residuos, ubicada en el municipio de Jiutepec, por la que se pagaron 34 millones de pesos, la cual no fue terminada, ni se encuentra activa, pero fue entregada por la empresa y recibida como si estuviera terminada al 100 por ciento.

La Fiscalía celebró el fallo del TSJ porque la defensa de los acusados apeló la decisión del juez y lograron revertir la resolución, pero la Fiscalía combatió el dictamen y obtuvo la determinación favorable de parte de los magistrados de la Sala del Circuito Único en Materia Penal Oral con base en el estudio de más de 28 datos de prueba y argumentos contundentes, informó la Fiscalía.

Con esta determinación, informó la Fiscalía en un comunicado, continúa el proceso contra Patricia "N" ex secretaria de Obras Públicas, Einar "N" exsecretario de Desarrollo Sustentable, Rafael "N" exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, Lucero "N" exdirectora de Obras Públicas y Marco "N" exsupervisor de obra.

Por otra parte, magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenaron dar vista de la actuación del juez de la causa a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado para que, de existir alguna falta oficial, proceda en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Más desvíos con artistas

Durante la administración del exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, se habrían desviado recursos estimados en más de 100 millones de pesos, a través del sobrecosto en la contratación de artistas como Sting, Emmanuel y Mijares.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), hay constancias que robustecen la hipótesis de que Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda, y colaboradores cercanos, habrían hecho negocio en la contratación de artistas con la empresa Magnos Comercialización.

Una investigación de El Universal, quien consultó al asesor Anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez Hita, detalla que, en el caso de Sting, quien se presentó en la Arena Teques en 2015, existen registros de pago de más de dos millones de dólares.

Sin embargo, un año antes, el intérprete cobró 900 mil dólares en su presentación de Viña del Mar, en Chile, además de que el contrato con el cantante británico está lleno de irregularidades, entre las que destaca la construcción de un camerino de cinco millones de pesos.

Por lo que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó, vía diplomática, el apoyo de la Embajada Británica en México para contactar a los representantes del cantante, a fin de aclarar la cantidad que recibieron de la empresa Magnos.

Y es que, al investigar el contrato de artistas como Emmanuel y Mijares, quienes se presentaron en la Arena Teques en 2014, se establece un pago superior a 14 millones de pesos, pero el representante de los artistas aseguró que la empresa sólo les entregó 1.65 millones.

Por lo anterior, presentaron una denuncia de hechos sin señalar a ningún personaje en especial, aunque en las investigaciones saltan nombres como el de Jaime Álvarez Cisneros, exsecretario de Turismo de la entidad.

Así como Nina Serratos, actual titular de la Coordinación Nacional de Danza del INBAL, así como la accionista de la compañía Magnos, Brenda Mayne Salayandia.

Con información de Vanguardia y El Universal