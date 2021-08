"Vila me devolvió la esperanza"; mamá del "Güero" confía que habrá justicia

MÉRIDA.- Al mediodía, horas después de que la audiencia fuera suspendida, María Ravelo Echevarría se reunió con el gobernador Mauricio Vila Dosal. Tras el encuentro señaló que confía en que se hará justicia.

"Me siento más tranquila después de hablar con el gobernador (Mauricio Vila), yo lo imaginaba diferente. Me voy a quedar a la audiencia mañana. Me siento más segura de la justicia, todavía no confirmo si iré con el presidente (Andrés Manuel López Obrador)", comentó.

"Él (Mauricio Vila) está dispuesto a esclarecer el crimen de mi hijo, me dijo que no dejará esto así, que encontrarán a los culpables. El gobernador me ofreció justicia"; reiteró en entrevista.

Al ser entrevistada a su salida del Palacio de Gobierno, la mujer señaló que, contrario al trato que recibió el día de ayer en su reunión con el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, el encuentro con Vila Dosal fue cordial, amble y con la convicción de que se hará justicia por la muerte de su hijo.

Ayer salí con sabor de boca amargo y hoy vislumbro una esperanza de que se me va a hacer justicia por mi hijo

Ravelo Echeverría señaló que, después escuchar al gobernador, se siente más tranquila porque le dijo que puede ir a pedir cuentas, además que tiene plena confianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que desde que llevó a su hijo recibió mucha ayuda por parte de esa instancia.

Cuando pidieron vieron cómo estaba proporcionaron una ambulancia para trasladar a mi hijo, aunque no era su competencia. Eso lo voy a agradecer eternamente porque se preocuparon por él cuando lo vieron mal y siempre le estaremos agradecidos por eso

María también aprovechó el encuentro con los medios de comunicación para reiterar que no quiere nada a cambio del asesinato de su hijo y aseguró que el Ayuntamiento de Mérida nunca le ofreció dinero.

Sin embargo, sus declaraciones contradicen lo que su abogado Andrés Nieves Cervantes reveló, pues ayer ante la prensa acusó al municipio de ofrecerle dinero a la familia a cambio de su silencio.

GOBIERNO ESTATAL AYUDARÁ A MARÍA

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que se encuentra en la disposición de apoyar a María y a su familia. Reconoció que nada le regresará la vida de su hijo, motivo por el que cuenta con el apoyo del titular del Ejecutivo.

"Desde la Fiscalía se está trabajando para conocer la verdad y se buscará se haga justicia, caiga quien caiga. Quien sea responsable deberá responder por sus actos", puntualizó Vila Dosal.

En la reunión con la mamá del "Güero" también asistieron la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, y el fiscal General del Estado, Juan Manuel León.

SE APLAZA AUDIENCIA

Los abogados defensores de los cuatro policías municipales presuntamente responsables del asesinato y violación de José Eduardo Ravelo Echevarría, "El Güero", solicitaron la suspensión de la audiencia de vinculación a proceso que se llevaría a cabo este jueves. Acusaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les entregó los videos que prueban la inocencia de sus clientes.

Los defensores pidieron al juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda que les permita agotar el plazo de las 144 horas constitucionales para obtener las cintas de videos de los comercios y calles de la trayectoria de la detención del "Güero", aquel 21 de julio, fecha en que ocurrieron los hechos. La audiencia se reanudará este viernes, a las 10:00 horas.

Al respecto, la madre de la víctima, María Ravelo Echavarría, expresó sentirse tranquila por cómo se está llevando el proceso.

Me siento tranquila, es todo lo que tengo que decir. Eso que es normal y lógico quieren y pidan más tiempo para tener una mejor defensa y poder probar su inocencia

VIDEOS CLAVE

David Dorantes Cabrera, abogado de tres de los cuatro policías imputados, denunció que la Fiscalía estatal demoró dolosamente la entrega de los videos de los comercios y calles, en donde se aprecia el recorrido de José Eduardo, pues se podría dar marcha atrás a la imputación de los policías.

La Fiscalía pretende ocultar videos e información que pueden desvirtuar la teoría del caso y los hechos de materia de imputación. Solicitamos los videos de los establecimientos y vías públicas, y no nos los dieron que porque siguen sacando las copias. Pero nos los tienen que entregar hoy de forma inmediata, porque la audiencia es mañana a las 10

Otros datos de prueba que pondrían la balanza a favor de los policías, según el abogado, es que tienen los videos desde el momento de la detención, la parte trasera de la unidad que trasladó al joven y dentro de la cárcel pública.

También está la declaración de María Ravelo ante la FGE, en donde los datos que aportó no corresponden a los policías encarcelados como nombres, uniformes y números de unidades.

"La Fiscalía plantea que hubo una serie de hechos delictivos en un horario y tiempo determinado, si podemos plantear que efectivamente más de esas 24 horas están grabadas y no sucedieron los hechos, el resultado tiene que ser la no vinculación a proceso", opinó Dorantes.

Asimismo, dio a conocer que los policías fueron exhibidos previo a la audiencia de imputación, por lo cual se violó la presunción de inocencia.

El juez encargado del caso, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, negó que el proceso esté influenciado por la opinión pública, las redes sociales o por las declaraciones de los funcionarios. Será hasta mañana viernes, a las 16:16 horas, cuando se cumpla el plazo para definir si habrá o no vinculación a proceso.

