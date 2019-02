"Vigilaré que a Padrés no lo reciban con bandeja de plata": Lilly Téllez

La senadora por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lilly Téllez publicó en su cuenta de Twitter que vigilará que en Hermosillo no reciban con bandeja de plata al exgobernador Guillermo Padrés Elías.

Esto, debido a que la alcaldesa de la capital sonorense, Célida López Cárdenas, expanista y ahora morenista celebró la liberación del exmandatario panista y envió un abrazo a su familia.

"Tenemos miedo", dice empleada de Padrés tras ser liberado

La comunicadora y senadora por Sonora calificó las declaraciones de su compañera de partido como "un golpe a la dignidad de los sonorenses".

Y por si fuera poco, esta declaración de la aldesa de Hermosillo, es otro golpe a la dignidad de los sonorenses. Estaré vigilante para que el municipio no le sea servido en bandeja de plata a Guillermo Padrés. https://t.co/YPzwrjURj3

Por su parte, Célida López Cárdenas respondió que nunca negará a su amigos y que los errores de Padrés Elías no son suyos, por lo que no defraudará a los ciudadanos que gobierna.

Finalmente @LillyTellez



Hay políticos que por conveniencia niegan amistades. Yo retomo una frase llena de sabiduría.



"Soy muy amiga de mis amigos, pero no soy dueña de mis amigos"



Los errores de Guillermo Padres son de el no míos, pero no por ello deja de ser mi amigo.