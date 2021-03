Vieron morir a sus esposos por la covid; el arte las mantiene en pie

VENUSTIANO CARRANZA.- Rosario Gómez Martínez y Rosario Gómez Espinosa comparten algo en común: son artesanas de este municipio de la región Llanos de Chiapas y hace siete años su suerte cambió: fueron desalojadas, con lujo de violencia, de la cabecera municipal donde vivían con sus familias; y, para colmo, en el momento más complicado de la pandemia (a mediados de 2020), sus respectivos esposos fallecieron de covid-19.

También lee: Por falta de ingresos, cambian artesanías por comida

Con el apoyo del gobierno de ese entonces, ellas, sus maridos, hijos e hijas y otro centenar más de familias fueron reubicadas en lo que ahora se conoce como la colonia Trinidad Okil, donde tuvieron que empezar de nuevo: aprovechar la hectárea que le dio el gobierno a cada una de las familias indígenas tsotsiles y así sembrar maíz y frijol.

La primera, Rosario Gómez Martínez, no solo rememora el terror que vivieron cuando fueron sacadas del barrio donde radicaban en la cabecera de Venustiano Carranza, El Señor del Pozo, por órdenes de las autoridades de la Casa Ejidal, sino lo complicado que ha sido mantenerse para subsistir desde ese entonces.

De sus 67 años de edad, al menos seis décadas las ha dedicado al telar de cintura, con lo cual obtiene algunos pesos para llevar alimento a su familia, pues los dos cónyuges que tuvo ya fallecieron, el segundo apenas el año pasado, víctima del nuevo coronavirus SARS CoV-2. Además, nunca conoció un salón de clases, pero hace poco tiempo aprendió "un poquito" a leer y a escribir.

SE CANSA LA VISTA... Y LAS GANAS

La madre de seis varones y dos mujeres se ha gastado, durante ese lapso, la vista y la espalda de tanto tejer, desde blusas, bolsas hasta vestidos o batas, pues para terminar cada pieza, invierte al menos una semana o hasta un mes, si hay algunos pendientes que hacer en casa o con los nietos o en la misma milpa.

Mientras platica y recuerda que el ser artesana se lo debe a una tía, de quien aprendió, Enriqueta del Carmen Mendoza Gómez, una de sus hijas, elabora con su telar una falda a la que, según ella, le ha dedicado como 20 días para dejarla lista y de esa manera comercializarla en el corredor artesanal que conformaron con otras ocho compañeras de Trinidad Okil, a las afueras de ese fraccionamiento, cuyo camino principal carece de pavimento, pero que conecta con la carretera, tapizada de baches, hacia otros municipios como Emiliano Zapata o Tuxtla Gutiérrez.

Cuando no tienen qué tejer o las ventas se caen, como sucedió meses antes cuando inclusive se vieron obligadas a cerrar porque la pandemia "arrasó con todo", doña Rosario se dedica a la elaboración de pan para vender, en su misma colonia.

"Al principio sentimos que fue muy difícil, porque hubo compañeras que perdieron a sus esposos a manos de quienes nos desalojaron; pero ya nos acostumbramos, no nos queda de otra que continuar", confiesa la mujer que, cada bimestre, recibe apoyo gubernamental de 2 mil 600 pesos por ser adulta mayor.

ROSARIO, CORAZÓN DE MIEL

A orilla de carretera, casi en el arco de la entrada a Trinidad Okil --a menos de cinco minutos de la cabecera-- también está Rosario Gómez Espinosa, artesana que de igual forma vio cómo su marido perdió la batalla ante el covid-19, pero que se ha tenido que levantar para seguir.

Con diabetes mellitus desde hace 24 años, la madre de 5 hijas y 4 varones y quien tampoco cursó ni la educación preescolar, explica que el colectivo que conformó con otras nueve compañeras, "bautizado" como Yon Pom (Corazón de Miel, en lengua tsotsil), ha sido un alivio para ella.

A diferencia de Rosario Gómez Martínez, ella no recibe ningún tipo de apoyo económico por parte del gobierno, por lo que tiene que tejer a paso veloz para obtener más dinero y llevar, al menos, para "la papa", pues asegura que ni sus hijos la pueden ayudar "porque ellos son pobres también, y con trabajos luchan para vivir".

Lo que recauda tras sudar la gota gorda le sirve solo para su manutención y comprar los medicamentos que requiere, pues a ella (de 63 años de vida) y a las otras familias de esa zona no solo les dieron la tierra hace siete años cuando las autoridades de la Casa Ejidal las sacaron a golpes, sino que también recibieron una pequeña vivienda de concreto.

De pronto, se pasa la mano derecha por su cabello entrecano, y rememora a su "viejo" quien, antes de fallecer, se dedicó "de sol a sol" a sembrar maíz, frijol, chipilín y todo aquello que les llenara los estómagos no solo a ellos sino a todos sus hijos.

"Chayito", como le gusta que le digan de cariño, advierte que los precios que manejan no son altos comparado con el tiempo y esfuerzo que imprimen en cada pieza. "Antes avanzaba más rápido, pero por la edad ya no puedo, me tardo más; a veces, por ejemplo en una blusa, me llevo 15 días, o hasta un mes", confiesa.

Si ha sobrevivido, dice, es porque su alimentación se basa en pozol blanco –bebida tradicional chiapaneca—o las yerbitas y el maíz o la gallina de patio que prepara en caldo.

A veces le da tristeza, externa, haber sido desalojada del barrio San Francisco, en la cabecera de Carranza, por un delito que le inventaron no solo a su esposo, sino a otros "cabezas" de familia que hoy pueblan Trinidad Okil, a quienes acusaron de abigeato, lo que, según se comprobó, no fue cierto.

Lo que tienen seguro ambas Rosarios y la misma Enriqueta es que tienen que seguir tejiendo, sin cansancio, para alimentarse y vivir, a pesar de las vicisitudes que han sorteado con el toque de sus bordados.