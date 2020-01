"Vienen tiempos difíciles": advierte desabasto de medicinas gobernador de BCS

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, alerta que habrá desabasto de medicamentos en la entidad porque los que se adquirieron a través de la compra consolidada 2020 llegarán hasta marzo, por lo que cuestionó la falta de planeación y augura que ha que "vienen tiempos difíciles en salud".

En su cuenta de Twitter, Mendoza Davis dijo que la entidad que gobierna "se sumó a las compras nacionales de medicamentos y material de curación del gobierno federal. Así no nos tranferirán recursos. las medicinas licitadas NO LLEGARÁN sino hasta MARZO. ¿Y mientras? ¿Desabasto? No hay programación".

Aunque en esta ocasión se licitaron por separado, la misma situación se presenta para el material de curación. La compra consolidada de medicamentos 2020 concluyó el pasado 24 de diciembre, con un total de 224 partidas desiertas casi un tercio del total que se planeaba adquirí, que era 632 claves.

Cabe recordar que en esta ocasión la Oficialía Mayor de Hacienda y la Secretaría de Salud harán adjudicaciones directas para comprar medicamentos oncológicos, cardiovasculares, metabólicos, antibióticos, planificación familiar, hematológicos y vacunas.

Este tema del riesgo de desabasto de medicamentos se suma al descontrol que hay en el país por la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que ha causado controversia porque se ha cobrado a pacientes. Baja California Sur es uno de los estados que no se ha sumado al nuevo sistema.

