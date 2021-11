Viejo Velasco: 15 años de la masacre, 15 años de impunidad en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- A 15 años de ocurrida, la masacre de Viejo Velasco, Chiapas, continúa impune, denunciaron organizaciones, entre ellas la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos para Todas y Todos (Red TDT).

TAMBIÉN LEE: "¡Adiós Chiapas, adiós Chiapas!", gritan migrantes de Venezuela, Ecuador y África

Familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre, junto con la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas, CDLI-XI´NICH´, UCISECH, Tsoblej yu´un Wokoltik y la Organización Xinich, recordaron la impunidad del Estado mexicano en contra de los responsables de la acción y omisión de ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado.

Las organizaciones apuntaron que este es uno de los casos de grave violación a los derechos humanos, alimentado por la falta de justicia, pues no se ha investigado la responsabilidad de funcionarios públicos, entre ellos Pablo Salazar, ex gobernador de Chiapas, y Mariano Herrán Salvatti, ex procurador de justicia (fallecido en 2017).

La actual administración de nuestro país está más preocupada por implementar proyectos y seguir despojándonos de nuestros territorios -como el tren maya- que reconocer la responsabilidad del Estado frente a las violaciones a los derechos humanos

Aunado a ello, señalaron que quienes luchan para defender sus territorios son encarcelados y asesinados, como es el caso de Samir Flores en Morelos y recientemente el caso de Simón Pedro Pérez López, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Los pueblos originarios no estamos contentos. Estamos sufriendo la guerra de exterminio, despojo, asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias e ilegales, tortura, etc. Como lo que sucede en Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, Pantelhó, Chilón, Ocosingo, Chimalapas, entre otros lugares

Por todo lo anterior, subrayaron que no se cansaran de exigir justicia y verdad para las víctimas en la Masacre de Viejo Velasco, Acteal, Ayotzinapa y todas las personas desaparecidas en México.

NI PERDÓN, NI OLVIDO

En memoria de quienes fueron desaparecidos, ejecutados, y desplazados de manera forzada el 13 de noviembre de 2006 en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, los recordaron con la esperanza de justicia y mencionaron que viven con dolor e incertidumbre.

Recordaron a María Núñez González, asesinada en el interior de su vivienda, estando embarazada; a Petrona Núñez González, secuestrada y sometida a tortura. Falleció en 2010 como consecuencia de la afectación psicológica que vivió.

Nombraron a Mariano Pérez Guzmán, Antonio Peñate López, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, quienes fueron desaparecidos y hasta hoy solo han encontrado los restos de Miguel Moreno y Pedro Núñez, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

"No olvidamos que el 13 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 6:00 horas, alrededor de 40 civiles armados más 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas ingresaron violentamente a la comunidad de Viejo Velasco."https://t.co/Ze7rTnxzzF — taller ahuehuete (@TallerAhuehuete) November 14, 2021

Mencionaron que continúan en la incertidumbre de no conocer el paradero de los ancianos Mariano Pérez y Antonio Peñate, quienes tenían el cargo de principales de la iglesia comunitaria.

LA MASACRE

El 13 de noviembre de 2006, alrededor de las 06:00 horas, 40 personas provenientes de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (de la Comunidad Lacandona), armadas con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

Estas personas iban acompañadas por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, con armas de alto poder, como AR-15 y AK-47. También hubo presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.

Dichos actos provocaron el desplazamiento forzado de 36 habitantes, cuatro ejecuciones extrajudiciales y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales se encontraron restos de dos personas que fueron entregados a sus familiares cinco años después.

A 15 años de la masacre dichas personas aún se encuentran en desplazamiento forzado, sin garantías mínimas para su retorno y sin ninguna atención por parte del Estado mexicano.

?? #15Años de la #Masacre de #ViejoVelasco ??



Frente a la impunidad, el Estado mexicano continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas que defendemos nuestros territorios.



Lee el pronunciamiento completo ??https://t.co/ADAS9WWToN pic.twitter.com/CRQ06Cgc4r — Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) November 13, 2021

El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20 con relación a la Petición 1594-10 Pedro Núñez Pérez y Otros (Masacre de Viejo Velasco), ocurrida en el marco de una estrategia violenta de despojo territorial emprendida por el Estado mexicano contra comunidades indígenas tseltales y choles, asentadas en la Selva Lacandona, en Chiapas, México.

El 22 de noviembre de 2006, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) solicitó a la CIDH medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los señores Mariano Pérez Guzmán, Antonio Peñate López, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Estas personas fueron desaparecidas de manera forzada.

Frente a la ineficacia de la Fiscalía del estado de Chiapas para efectuar la investigación y poder dar con el paradero de las personas desaparecidas, los familiares y una Comisión Civil de Observación asumió la búsqueda. El 6 de julio del 2007 encontraron restos óseos en la ruta que va de la comunidad Paraíso hacía Viejo Velasco. Con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense se logró la identificación de los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.

rst