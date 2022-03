VIDEOS: De Tamaulipas a Chiapas, todas protestan contra la violencia machista

Miles de mujeres de todos los estados del país se sumaron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las movilizaciones en contra de la violencia, la impunidad y la desigualdad.

Las manifestaciones ocurren en el marco del Día Internacional de la Mujer y en un contexto en el que se comenten, en promedio, 10 feminicidios cada día en México.

Cifras oficiales dan cuenta de que en 2021 se registraron en el país 969 feminicidios, más que los 949 de 2020 y 947 de 2019. En enero de este año fueron contabilizados 75 feminicidios en México.

Colectivas y distintas organizaciones salieron a gritar por todo el país para visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres, desde temas de inseguridad, acoso y violencia, hasta desigualdad laboral y de derechos.

En diversas entidades, autoridades locales reforzaron la protección a edificios de Gobierno con cercos policiacos o con tablas o vallas metálicas.

"De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha cueste lo que cueste", fue el grito de mujeres en un eco interminable de las manifestantes a lo largo y ancho del país.

Las mujeres advirtieron que seguirán gritando "hasta que nuestras vidas importen más que sus paredes, hasta que las mujeres importen más que sus paredes".

ARMAN EN OAXACA CAMINO DE MIL 600 VELADORAS, UNA POR CADA DESAPARECIDA

Con un camino de flores, y mil 600 veladoras lo largo de más de 2 kilómetros, mujeres de Oaxaca conmemoraron el 8 de marzo, en memoria y exigencia de justicia por cada una de las víctimas de desaparición en el estado durante este sexenio.

En el contingente de aproximadamente 200 personas marcharon defensoras de Derechos Humanos, activistas, sobrevivientes de violencia machista y familiares de víctimas de feminicidio como la periodista Soledad Jarquin Edgar madre de la fotoperiodista Sol Cruz Jarquin asesinada en Juchitán en 2018.

Yesica Sánchez Maya, integrante de consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad señaló qué cada una de las veladoras es la esperanza de las familias que buscan el regreso de sus hijas a sus hogares.

EN YUCATÁN LA POLICÍA NO ME CUIDA

En Yucatán, al grito de ¡La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas¡ y ¡Mérida no es blanca, es feminicida¡ miles de mujeres salieron a tomar las calles, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Una vez más el reclamo fue para exigir a las autoridades erradicar la violencia de género.

Con iconoclasia al monumento de Andrés Quintana Roo del parque de Santa Ana, las feministas reclamaron que sus agresores siguen en libertad y que los procesos para acceder a la justicia son lentos.

Finalmente, el comunicado se leyó en lengua maya y español, explicaron que no era para los Gobiernos, pues estos ya conocen las inconformidades y no hacen nada.

?#VIDEO | ¡Sí se pudo, sí se pudo! En Mérida, mujeres pintaron el Monumento a los Montejo. https://t.co/g1mJQeMKhv pic.twitter.com/BngNILLbIg — La Silla Rota (@lasillarota) March 9, 2022

EN SONORA MARCHAN POR JUSTICIA Y CONTRA EL PATRIARCADO

Las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora fue el punto de encuentro para más de 400 mujeres este día, quienes marcharon por las calles de Hermosillo, la capital del estado, para exigir un alto a los feminicidios, igualdad y despenalización del aborto.

Las colectivas portaron pancartas con diferentes consigas como "las niñas no se tocan", "violadores a la cárcel" y "aborto legal ya".

También recordaron a víctimas de la violencia y colocaron en alto sus fotografías, la que más resaltó fue la de Marisol Cuadras, compañera feminista asesinada en una marcha similar, el 28 de noviembre, Día de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, cuando sicarios dispararon en Palacio Municipal de Guaymas.

"No estamos todas, nos falta Marisol", gritaban sus amigas y todas las mujeres que marcharon este Día Internacional de la Mujer.

Al llegar a las instalaciones del Poder Judicial de Sonora, las colectivas guardaron un minuto de silencio por cada víctima de la violencia.

NI SUMISA NI CALLADA

Cientos de mujeres salieron a las calles de Monterrey al grito de "ni sumisa ni callada, mujer fuerte y empoderada".

También estuvieron en la Explanada de la Gran Plaza como colofón de su marcha los diversos contingentes que portaban mantas donde exigían respeto a sus derechos, a su persona. "Volvimos a las calles", gritaron.

Las mujeres se organizaron en espacios para los diversos grupos que al frente llevan una batucada.

Algunas pancartas rezaban "Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo", "nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo", "yo pido justicia no venganza", "ni sumisa ni callada, mujer fuerte y empoderada".

Además, realizaron algunas pintas en negocios y paredes a su paso por las calles del centro de la Ciudad: "México Feminicida", "Viva la Vulva", "sus nombres viven", "Estado Feminicida", "Vivas las queremos", "Aborto legal" y "#8M".

EXIGEN ALTO A LA VIOLENCIA CON PINTAS EN CHIAPAS

En la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, cientos de mujeres, la mayoría vestidas de negro con capuchas o pañuelos verdes y morados, y al grito de: "¡Este cuerpo es mío!", salieron a las calles para externar su rechazo a la violencia que se vive a diario no solo en esta entidad, sino en todo el país.

Durante el trayecto hacia el centro de esta ciudad, las mujeres efectuaron algunas pintas y destrozos en edificios, monumentos, negocios o bardas, además de entonar, al unísono, frases y cánticos contra el machismo. De hecho, incendiaron la entrada del Palacio de Gobierno, como parte del cierre de la jornada de protesta.

De acuerdo con lo observado, más del 90 por ciento de establecimientos comerciales, entre éstos algunas empresas bancarias o automotrices, colocaron protecciones a sus fachadas. Sin embargo, las manifestantes quebraron cristales de al menos 15 negocios.

Durante su parada en la Iglesia de Guadalupe, no solo pintaron consignas en sus paredes como: "Aborto legal" o "Aquí también violan, pedófilos", sino que quebraron su portón de madera.

Otras compañías se solidarizaron y, a través de sus empleadas, les regalaron a las feministas y familias víctimas de feminicidio botellas de agua como forma de solidaridad con el movimiento del 8M.

En algunos puntos, como en un puente peatonal situado sobre el bulevar Belisario Domínguez, pegaron algunas fotografías impresas en hojas blancas con los rostros y nombres de presuntos acosadores o agresores sexuales.

De igual forma, en San Cristóbal de Las Casas, otro grupo de mujeres marchó de forma pacífica sobre las principales calles, para unirse a esta jornada de lucha; la situación en esa ciudad no pasó a mayores.

MAREA VERDE INUNDA A MICHOACÁN

En Michoacán, la principal protesta fue en la ciudad de Morelia, donde los colectivos salieron de tres distintos lugares al centro histórico.

Las mujeres, acompañadas de niñas, adolescentes, de la tercera edad, discapacitadas y hasta mascotas, recorrieron la principal avenida de la capital michoacana.

Abrieron un bloque que llamaron separatista para ese grupo de mujeres y quienes quisieran caminar en un espacio libre de hombres.

Marcha 8M Morelia. policía Michoacán usó balas de goma y gases para replegar a las manifestaciones#8Marzo2022 #DiaInternacionalDeLaMujer #Morelia pic.twitter.com/oplWkHOLMy — Arthuro Molina (@DocArthur91) March 9, 2022

Vestidas en su mayoría de morado, verde y blanco, así como con pancartas, lonas y cartulinas, exigieron muchas de ellas cubiertas del rostro, un alto a la violencia de género.

También pidieron justicia para las mujeres víctimas de desaparición y homicidio, frente a un Palacio de Gobierno blindado con estructura metálica y lonas, para evitar daños al edificio histórico.

#ÚLTIMAHORA Se registra confrontación entre policías y feministas en el Centro Histórico de #Morelia #8M

Anuncian que hombres se unieron al intento de quemar las vallas que custodian Palacio de Gobierno pic.twitter.com/EFGzHBsHXC — Grupo Marmor (@Grupo_Marmor) March 9, 2022

Durante su recorrido, las protestantes hicieron disturbios, pintarrajearon edificios públicos y particulares, así como viviendas, tiendas, bancos y comercios ubicados sobre la avenida Madero.

Personal policial acompañó a distancia la manifestación para evitar agresiones en contra de las mujeres.

También se manifestaron en Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro, Tacámbaro, Ciudad Hidalgo y Pátzcuaro, entre otros puntos más de Michoacán.

DESTROZOS EN GUADALAJARA

Durante la marcha en Guadalajara, Jalisco, las inconformes dañaron parabuses, grafitearon fuentes y vandalizaron un edificio de la Universidad de Guadalajara.

Varios contingentes salieron de la glorieta Minerva para marchar por la violencia de género, los feminicidios y las violaciones.

Otro grupo de feministas se reunieron en la glorieta de Los Niños Héroes o de Los Desaparecidos, ubicada en la avenida Chapultepec, donde avanzaron con martillos, botes de grafiti y palos.

Al llegar al edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) las manifestantes comenzaron a golpear los cristales del edificio hasta ingresar al inmueble para causar destrozos dentro de la sede. No se reportaron personas detenidas.

POLICÍAS OBLIGAN A RETIRAR CARTULINAS DE MUROS DE PALACIO

En Tamaulipas, sin incidentes y en forma pacífica, cientos de mujeres, en su mayoría jóvenes, se manifestaron en Tampico, Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

En la capital de Tamaulipas, un grupo de jóvenes se manifestaron frente al Palacio de Gobierno.

Previo a la manifestación elementos de la Policía Estatal impidieron que integrantes del Colectivo Aquelarre, efectuaran la pega de cartulinas con consignas contra la violencia de género en las escalinatas del Palacio de Gobierno, de lo contrario, amenazaron los policías con detenerlas.

Apenas habían llegado las primeras seis jóvenes del colectivo de feministas ya había patrullas con elementos dotados con equipo para controlar disturbios.

En Reynosa y Nuevo Laredo también hubo movilizaciones de mujeres, pero sin registrarse incidentes.

Por otra parte, Nuri Violeta Romero Santiago, señaló que en Tamaulipas se da la revictimización y desplazamiento de mujeres violentadas ante la falta de apoyos.

Insistió en que no hay una procuración de la justicia pronta y ante la lentitud con que se desarrollan los procesos de violencia contra las mujeres estas se ven obligadas a desplazarse de los lugares en donde viven a otras localidades.

En el curso del presente, en Tamaulipas, cuatro mujeres han sido asesinadas, pero de estos hechos solo el crimen cometido en contra de una menor, en Matamoros ha sido reconocido como feminicidio.

SUJETO EBRIO AGREDE A MUJERES DURANTE MARCHA

Un sujeto en estado de ebriedad agredió con unas tijeras de jardinería a un contingente de mujeres que marchaban en Oaxaca con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La movilización en la que iban un bloque de mamás con infancias y mujeres con discapacidad, se desplazaba sobre una calle de la capital del estado cuando fueron agredida a pedradas por una persona del sexo masculino que estaba en la calle ingiriendo bebidas alcohólicas.

En respuesta dos mujeres del bloque de seguridad encararon al agresor y éste se metió a un negocio. Enojadas por la lesión provocada a una de las manifestantes, el portón del inmueble en donde se escondió fue pateado, logrando romper parte de la lámina, misma por donde salió el sujeto con unas tijeras de jardín y se lanza contra el contingente.

?#VIDEO | Un sujeto en estado de ebriedad agredió con unas tijeras de jardinería a un contingente de mujeres que marchaban en Oaxaca con motivo del 8 de Marzo. #8M https://t.co/yEqhknQ4Jj pic.twitter.com/CZ4er4dHdb — La Silla Rota (@lasillarota) March 9, 2022

Un video captado por las manifestantes muestra el momento de la agresión, misma que llevó a las manifestantes a detener y golpear al sujeto que momentos antes fue captado con una bebida alcohólica.

TIÑEN FUENTE DE ROJO EN PUEBLA

Como parte de las protestas en el marco del Día Internacional de la Mujer, manifestantes feministas tiñeron de rojo el agua de una fuente en el municipio de San Miguel.

En la capital poblana, cientos de mujeres se concentraron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir frenar la violencia contra las mujeres en la entidad.

Pidieron también justicia por los 65 casos de feminicidios ocurridos durante 2021, así como por los casos de desaparición.

"No hay nada que celebrar en el Día Internacional de la Mujer", acusó María Luisa Núñez Barojas, representante del colectivo "Voz de los Desaparecidos", informó el portal local Controversia.

Posteriormente, los contingentes avanzaron hacia el zócalo poblano, donde diversos colectivos realizaron una fogata con la quema de los carteles utilizados durante la protesta.

QUERÉTARO: ASÍ SE VIVIÓ ESTE 8M

Las mujeres se concentraron en Plaza Constitución del Centro Histórico de la capital queretana, para participar en la marcha del 8M.

Se desplazaron con ligeros movimientos de danza por el lugar en representación a las mujeres "que ya no están" y las que han sufrido alguna pérdida o agresión, informó Diario de Querétaro.

#8M en #Queretaro ...

Marcho por la niña que nunca vas tocar pic.twitter.com/O2FgI5ZdB5 — Daniela Rivera Gaytán (@Dan_riverag) March 9, 2022

Minutos antes de las seis de la tarde comenzaron a salir los contingentes por la calle de Juárez hacia Zaragoza. Mujeres que marcharon por primera vez encabezaron la marcha, seguidas por las que ya han participado anteriormente.

Las manifestantes realizaron una pinta en la fuente de la Plaza Constitución, así como en otras calles de Querétaro.

EN ZACATECAS NO SE REPORTAN DAÑOS

Pese a que las autoridades estatales colocaron vallas en la Catedral Basílica y el Teatro Fernando Calderón, la marcha feminista en Zacatecas se realizó sin daños a las estructuras públicas.

En la antigua cafetería y nevería Acrópolis fueron colocados moños morados.

Los contingentes partieron de la Basílica hacia la Plaza de Armas en el Centro Histórico de la ciudad capital.

Luego de leer sus manifiestos, las colectivas feministas han dado por concluido su jornada de protesta.









Con información de Citlalli López, Claudia Arriaga, Marlene Valero, Antonio Neri, Carlos Arrieta, Christian González, Arnoldo García y David Casas

















