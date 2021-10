VIDEO: violencia en Zacatecas, herencia maldita de Calderón: David Monreal

ZACATECAS.- Crisis financiera y de inseguridad es con lo que se topó David Monreal el 12 de septiembre pasado, cuando rindió protesta como gobernador de Zacatecas. A un mes de ello, suman 220 muertos en actos violentos ligados a grupos delincuenciales.

Según las cifras oficiales, en lo que va de la administración de Monreal Ávila se promedian siete asesinatos cada día en Zacatecas.

La entidad se ha colocado en tercera en el país con mayor número de asesinatos de policías, con 29 en lo que va del presente año.

"Fue una herencia maldita", dijo el gobernador David Monreal Ávila sobre la presencia creciente del crimen organizado en Zacatecas, al tiempo de señalar que tiene un déficit de policías, cinco municipios no tienen corporación y hay otros que sólo tienen uno o dos elementos, por lo que refrendó que habrá elementos de la Guardia Nacional en los 58 municipios.

Sería ingenuo creer o pensar que se descompuso en este mes, pero no se va a dejar de trabajar para lograr la paz social y la tranquilidad

En un mensaje videograbado y transmitido a través de sus redes sociales, el gobernador David Monreal señaló que "muchos dejaron de hacer su tarea, su trabajo, se dejó de atender, de invertir, algo no funcionó y es también una herencia".

ZACATECAS ENFRENTA DÉFICIT DE POLICÍAS

La Organización de las Naciones Unidas sostiene que para la atención y protección de la seguridad deberían tenerse cinco elementos por cada cien mil habitantes; en el caso de México se consideró, por sus características, que fuera 2.83 policías por cada mil habitantes y, en el caso de Zacatecas, se tienen 0.9.

David Monreal Ávila decidió acogerse a la Estrategia de Seguridad Nacional, por eso, aseguró en un video publicado en sus redes sociales este domingo.



Por eso estoy de manera personal presidiendo las Mesas de la Construcción de Paz, tratando de armonizar las corporaciones policiacas, de atender las causas, de darle condiciones a nuestra sociedad para ir recuperando de manera progresiva la paz social y la tranquilidad, para ir reconstruyendo el tejido social, toda esta descomposición que se dio

GUARDIA NACIONAL EN 58 MUNICIPIOS

Monreal Ávila se comprometió a dignificar a los cuerpos policíacos, a darle seguridad, a darles los elementos necesarios para que puedan cumplir con su función, para que puedan hacer bien su trabajo, se está atendiendo de manera puntual y de manera comprometida la estrategia nacional, atendiendo las causas.

Se le ha tomado "la palabra a nuestro presidente, de que La Guardia Nacional tenga una atención a los 58 municipios del Estado, porque nuestra gente debe de saber que tenemos tan sólo al ingreso de la función cinco municipios que no tienen Policía Municipal, y hay otros que solamente tienen un elemento o dos, y ahora les estamos dando la protección, la seguridad con la Policía Estatal, con la Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano, para poder darle tranquilidad y paz social a nuestra gente".

INSEGURIDAD, POR TORPEZA DE CALDERÓN

El gobernador de Zacatecas aseguró que "en el 2006 la torpeza de Felipe Calderón como presidente de la República, de declarar la guerra al narcotráfico, en el 2006 un presidente de la República, declara públicamente la guerra, frente a los ojos del mundo, frente al país y frente a toda una sociedad, y sobre todo frente al crimen organizado, declara la guerra, ustedes recordarán fue una declaración de guerra, le declaro la guerra al crimen".

"Lo que debió haber hecho es que imperara la ley, que imperara el respeto, no permitir la portación de arma ilegal, las organizaciones de crimen, no pactar, no acordar, todas esas cosas que se dicen y que son productos de trabajos de investigación, a mí no me consta".

"Otra herencia de Felipe Calderón es que inventó aquel programa Mérida, un programa con Estados Unidos, que consistía en helicópteros, armas que inundaron la República y hoy la República está llena de armas y no propiamente en las corporaciones policíacas, hay mucha arma en las calles de este país y de este estado"

Es obvio que fracasó la guerra absurda de Felipe Calderón y es obvio que fracasó la estrategia de combate al crimen

