VIDEO: Vendedor tira algodones de azúcar porque no vendía nada... antes de navidad

La historia se viralizó luego de publicarse un video donde el señor tira sus algodones de azúcar por la frustración de no llevar dinero a su casa

CD. VICTORIA.- Es la víspera de la navidad, la crisis económica se agudizó para un vendedor de algodones de azúcar en Reynosa, Tamaulipas, quien manifestó su frustración ante la falta de ventas.

"A veces no sabemos lo mucho que ayudamos al comprar un algodón de azúcar. Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mí y otras personas en el Seven y le dijimos que ´no´, caminó y azotó el palo contra la calle", relató Erika Sosa Moreno.

La usuaria de Facebook detalló que el vendedor terminó brincando arriba de sus algodones desesperadamente "y después de recargarse en la pared, recogió los que habían quedado intactos y se cruzó de nuevo a la avenida".

Agregó que, tras presenciar el acto, decidieron apoyarlo. "Claro, después de recapacitar le compramos los del piso y nos dijo que no había vendido nada en el día".

La nutrióloga tamaulipeca añadió que se quedó pensando en los sentimientos del hombre, "pensando en lo que pudo sentir, de que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o qué sé yo".

Finalmente, exhortó a la comunidad a contribuir con quienes buscan ganarse el sustento de forma honrada, "compremos y ayudemos a los que más necesitan, son personas que trabajan, no que piden dinero sin hacer nada".

