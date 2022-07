VIDEO: "Va drogado, no lo vayan a golpear": hombre camina desnudo por calles de QRoo

Medios locales indicaron que se reportó la situación al Instituto Nacional de Migración, para conocer el estatus del turista, pero no se ha dado a conocer su identidad ni nacionalidad. (Especial)

CHETUMAL. - Un hombre presuntamente bajo el influjo de una droga fue detenido por policías de Quintana Roo, luego de caminar desnudo por las calles de Playa del Carmen.

TAMBIÉN LEE: VIDEO: BAJAN AL "CHAPO GUZMÁN" DE LA COMBI POR AMENAZAR A UNA SEÑORA

El momento fue captado en video y difundido en redes sociales.

En el material se observa a un hombre de complexión alta y delgada caminar completamente desnudo sobre un camellón, cuando dos patrullas de la policía municipal se paran a un lado para detenerlo, sin embargo el sujeto no detiene su andar.



"Va drogado, va drogado, atiéndanlo, no lo vayan a golpear, sólo suavecito, suavecito, por favor'', se escucha decir a una voz en la grabación, mientras tres policías fallan en su intento por detener al hombre.

"Let me go", se alcanza a escuchar decir al sujeto cuando dos policías trataron de detenerlo, en el forcejeo, uno de los oficiales cayó al piso y tardó un poco en ponerse de nuevo de pie.

Más adelante dos patrullas volvieron a interceptar al hombre y lograron detenerlo finalmente para ser puesto a disposición de las autoridades.

Viral l DETENIDO , Extranjero drogado caminaba desnudo en #PlayaDelCarmen pic.twitter.com/eSuaXcX470 — Quintana Roo HOY (@QuintanaRooHoy1) July 9, 2022

Medios locales indicaron que se reportó la situación al Instituto Nacional de Migración, para conocer el estatus del turista, pero no se ha dado a conocer su identidad ni nacionalidad.

(djh)