VIDEO: Tigre de bengala pasea en calles de Nayarit

TEPIC.- Un cachorro de tigre de bengala paseaba la mañana de este martes en calles del municipio de Tecuala, al norte de Nayarit, donde habitantes de la zona reportaron la presencia del animal a las autoridades.

De hecho, los habitantes no dejaron pasar el momento y comenzaron a tomar fotografías y videos del tigre de bengala, hasta que un sujeto, al parecer su dueño, se lo llevó con una correa.

Autoridades de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al lugar para verificar la situación de cautiverio y seguridad del cachorro felino; además, reportaron que no hubo algún incidente en calles de Tecuala relacionado con la presencia del animal.

Hace un año. en esa zona atraparon un tigre. Aunque se creía había sido entregado a las autoridades, al parecer –según los mismos vecinos- podría tratarse del mismo.

Tener un tigre de bengala no es ilegal en México dado que no se trata de una especie en peligro de extinción. Las especies exóticas sí pueden ser mascotas de particulares, siempre y cuando se tenga una autorización de la Semarnat y se compruebe que el animal no tiene procedencia ilícita.













