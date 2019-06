VIDEO: "Te voy a matar y a tu familia", amenaza duartista por expropiación de terrenos

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 03/06/2019 03:21 p.m.

XALAPA.- "Sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar, hijo de la chingada", amenazó Edgar Spinoso -exfuncionario duartista- al director jurídico de la empresa Mota Engel. Ello al negarse a la expropiación de uno de sus ranchos para la construcción de la autopista federal Cardel-Poza Rica.

En un video que circula en redes sociales, cuya autenticidad fue confirmada por el propio Spinoso Carrera, se aprecia cuando el exdiputado federal priista impide bajo amenazas de muerte los trabajos de maquinaria pesada en su propiedad, misma que se encuentra en litigio para ser expropiada.

"Salte ahorita o vienes mañana, cabrón. Órele, es una puta porquería lo que me estás haciendo y me la vas a pagar tú personalmente, cabrón, ¿eh?. Te amparas hijo de puta porque te voy a partir la madre yo. Y hay seguridad pública, me vale verga. Te voy a partir tu madre, poco hombre, cabrón", advirtió el también exoficial mayor de la SEV al representante legal de la empresa Mota Engel, encargada de la obra federal.

"Esos no son huevos, hijo de la chingada. Órale, salte, cabrón. Salte, yo te voy a partir tu madre y sé dónde vives, sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar, hijo de la chingada. Y así me traigas a quien me traigas. Eres un puerco, hijo de puta, porque me pediste un tiempo, me pediste negociar. Te voy a partir la madre, cabrón", insiste el exfuncionario frente a elementos de la Fuerza Civil.

Los hechos se registraron este 2 de junio, alrededor de las 9 horas, en un rancho propiedad de Edgar Spinoso, ubicado en el municipio de Vega de Alatorre. Spinoso fue señalado por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares como uno de los testigos confesos por el saqueo de recursos del gobierno de Veracruz, valuado en los 87 millones de pesos, según información de la Cuenta Pública de 2016.

Edgar Spinoso, ex oficial mayor en Veracruz, amenaza de muerte a un abogado cuando intentan expropiarle uno de sus ranchos por donde pasará una autopista https://t.co/iBI9pp6hJR pic.twitter.com/61imUc05IN — La Silla Rota (@lasillarota) 3 de junio de 2019

De funcionario a dueño de flotilla de aeronaves

De acuerdo con señalamientos de Yunes Linares, Spinoso Carrera en seis años como funcionario público -con un salario aproximado de 60 mil pesos - pasó de pertenecer a una familia de ingresos medios a ser dueño de una empresa de aeronaves.

Originario del municipio de Martínez de la Torre -en la costa de Veracruz- los inicios de la familia de Spinoso Carrera son recordados por lugareños en las rancherías, donde se hicieron de algunas propiedades, pero también se vieron relacionados con Arturo Izquierdo Hebrard, supuesto capo de la droga.

En noviembre de 1984, su padre César Spinoso Corral y sus tíos Sergio Spinoso y Roque Spinoso Foglia –ex líder de la Unión Nacional de Cañeros- murieron acribillados cuando los tres regresaban de una fiesta en el rancho El Relicario.

Spinoso Carrera egresó de la licenciatura en Derecho de la Universidad de las Américas y más tarde entre 1997 y 2014 fue empleado de la Universidad Veracruzana (UV) donde ascendió al cargo de Secretario Técnico, según datos del Sistema de Información Legislativa.

Su carrera como funcionario la inició en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, ahí se hizo cargo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz entre 2004 y 2010. En junio de 2009 también recibió la notaría número 20. No obstante, su carrera alcanzaría lo más alto en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

Entre 2010 y 2011 fungió como subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y ese mismo año, Duarte lo nombró oficial mayor de la SEV, hasta 2014, donde su vida de excesos sería documentada por los habitantes de Martínez de la Torre y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la plenitud del poder, habitantes del municipio de Vega de Alatorre relatan que en el patio del restaurante El Porro aterrizaba uno de los helicópteros de Spinoso Carrera, usualmente asesores del hoy diputado federal iban por el platillo más cotizado en la rivera jarocha: la cazuela gratinada con mariscos.

Conducta que habría emulado del gobernador en turno Javier Duarte, quien se llegó a conocer que, desde Xalapa, enviaba una aeronave por uno de sus platillos favoritos: tortas del local La Rielera, ubicada en los límites de su natal Córdoba.

LEA TAMBIEN De duartista-yunista, a la 4T en Veracruz El nuevo titular de la Sedecop en el estado es, además, sobrino político de la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero